Américo Villarreal presume avances en salud y turismo en Tamaulipas

Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que el estado registra indicadores positivos en salud y turismo, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de las familias en los 43 municipios de la entidad.

Durante su rueda de prensa semanal en Ciudad Victoria, el mandatario destacó que su administración logró recuperar el sistema de salud que estaba colapsado y avanzar hacia un modelo universal y gratuito, en línea con lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho humano a la salud.

Entre los avances, mencionó una inversión histórica de 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria y la reducción de 25 puntos porcentuales en la muerte intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio.

Avances en salud destacan en Tamaulipas

De acuerdo con el Gobierno estatal, también se reportan otros avances en el sistema de salud en Tamaulipas, entre ellos:

Surtimiento garantizado al 100% de medicamentos oncológicos

Reducción de 76% en casos de dengue

Tamaulipas es el único estado sin casos de sarampión en 2026 hasta el momento

Además, la entidad cuenta con una dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable y participa en la implementación del Ibreast Exam, un dispositivo utilizado para detectar cáncer de mama.

Sobre la federalización de los servicios de salud al IMSS Bienestar, autoridades estatales informaron que ya se han transferido 367 unidades médicas y 3 mil 568 trabajadores.

También se han basificado 915 trabajadores y contratado 1,121 profesionales, lo que suma 2,026 trabajadores de la salud con mejores condiciones laborales.

Turismo en Tamaulipas registra cifras históricas

En materia de turismo en Tamaulipas, el secretario del ramo, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que en 2025 se alcanzó una afluencia histórica de 17.4 millones de visitantes.

Esta cifra representa 3.2 millones más que en 2024, lo que generó una derrama económica superior a 16 mil millones de pesos, un aumento de 24%.

El sector turístico también registró 150,695 personas ocupadas, con 30,425 nuevos empleos respecto al año anterior.

Además, el estado será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en noviembre en Tampico, evento que reunirá a 177 Pueblos Mágicos y 2,500 expositores, con una asistencia estimada de más de 7 mil visitantes.

