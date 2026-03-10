¿Quién es el “Meño”, presunto líder de Los Metros detenido en Tamaulipas?

GENERANDO AUDIO...

Golpe al Cártel del Golfo: detienen al “Meño”. Foto: FGR

Manuel González Carrizales, conocido con los alias “Meño”, “Cherry” o “Gordo Cherry”, es señalado por autoridades como presunto líder de la facción “Los Metros”, del Cártel del Golfo, grupo criminal que opera principalmente en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con reportes oficiales, el sujeto es considerado una pieza clave en la generación de violencia en la región, además de ser identificado como presunto operador de drones utilizados por la organización criminal.

Las autoridades lo describen con una estatura aproximada de 1.70 metros y complexión robusta, características físicas que coinciden con las del detenido.

Captura se realizó el 8 de marzo en Reynosa

Autoridades federales informaron que Manuel “N” fue detenido el pasado 8 de marzo de 2026 en la ciudad de Reynosa, durante un operativo realizado por fuerzas de seguridad.

Aunque el operativo se llevó a cabo la mañana del domingo, la noticia de su captura fue confirmada públicamente un día después.

Identificado como líder de la facción “Los Metros”

De acuerdo con las autoridades, el “Meño” o “Cherry” es identificado como presunto líder de la facción “Los Metros”, una de las células vinculadas al Cártel del Golfo.

Esta organización criminal opera en distintos puntos del estado de Tamaulipas, donde se le atribuyen actividades relacionadas con la generación de violencia y el control de operaciones delictivas en la región.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar su posible participación en otras actividades delictivas.

