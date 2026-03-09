Tamaulipas registra cifra récord de más de 17.5 millones de turistas: Américo Villarreal

GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas rompe récord de visitantes en 2025, informó Villarreal. Foto:Cuartoscuro

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que durante 2025 el estado alcanzó una cifra récord de más de 17.5 millones de visitantes, lo que generó una derrama económica superior a 16 mil millones de pesos.

Durante la emisión del programa “Diálogos con Américo”, el mandatario destacó que el turismo se ha consolidado como uno de los sectores con mayor crecimiento en la entidad, generando cerca de 150 mil empleos vinculados a esta actividad.

“Estamos muy contentos y complacidos de cómo se ha ido desarrollando este sector muy importante en la entidad”, expresó el gobernador en el programa transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas.

Seguridad impulsa el turismo

Villarreal Anaya señaló que las condiciones de seguridad y paz en el estado, junto con la campaña “Tamaulipas Seguro te Enamora”, han contribuido a atraer a más visitantes.

De acuerdo con el mandatario, los turistas llegan para disfrutar de las bellezas naturales, la oferta turística y la hospitalidad de los tamaulipecos.

Eventos nacionales e internacionales

El gobernador también destacó que Tamaulipas se ha posicionado como referente nacional en turismo de reuniones, con la organización de eventos de gran escala como:

El Congreso Mexicano del Petróleo

El Certamen Nacional de Expo Ciencias

El Congreso Internacional de Energía

Estos encuentros, afirmó, han contribuido a fortalecer la proyección del estado a nivel nacional.

Reconocimientos turísticos

Entre los reconocimientos recientes, Villarreal mencionó que la Reserva de la Biósfera El Cielo obtuvo el primer lugar nacional como Mejor Destino de Naturaleza.

Asimismo, el Festival de Jazz de Tampico recibió el Premio a la Excelencia durante la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid.

Tampico será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos

El gobernador adelantó que en noviembre próximo Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, evento que permitirá promover el potencial turístico de los pueblos mágicos de Tula y Mier.

Además, destacó que mediante el DIF Estatal y el programa Lazos de Bienestar se impulsa el turismo social, con viajes y recorridos dirigidos a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Por último, mencionó que el Fondo Tamaulipas ofrece apoyos para emprendedores del sector turístico, con el objetivo de fortalecer la actividad en la entidad.

