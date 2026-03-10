Starbase ya es real: la ciudad del futuro frente a Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

La comunidad reúne a especialistas de distintos países. Foto: Daisy Herrera

Frente a las costas de Matamoros y a unos metros del Río Bravo, se levanta Starbase, la ciudad más reciente del estado de Texas y uno de los proyectos urbanos más inusuales del siglo XXI.

Su desarrollo está ligado directamente a la base espacial de SpaceX, desde donde despegan cohetes que buscan llevar misiones al espacio y, eventualmente, a Marte.

Para el cronista de Matamoros, Martín Arellano, presenciar el nacimiento de una ciudad es un hecho excepcional en la historia.

“Este es sin duda algo increíble y extremadamente raro de presenciar el nacimiento, fundación y los primeros años de vida de una nueva población… Starbase, la ciudad, está construida sobre los cimientos de una antigua población polaca que se llamó Nicolás Copérnico”. Martín Arellano, cronista de Matamoros

Antecedentes históricos sorprendentes

El lugar donde hoy se levantan calles, viviendas y centros comunitarios tiene antecedentes históricos sorprendentes.

En esta zona existió en la década de 1920 una comunidad de origen polaco llamada Nicolás Copérnico.

Además, se localizan marcadores históricos reconocidos por la Asociación Histórica de Texas. Entre ellos destaca el sitio de la Batalla de Palmito Ranch, considerada la última batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos, así como vestigios del paso del general Zachary Taylor rumbo a Fort Texas.

Con la llegada de SpaceX, el paisaje de la zona comenzó a cambiar

Lo que inició como un campamento para científicos, ingenieros y técnicos, hoy ya muestra rasgos de ciudad.

“Ya hay calles, hay un centro comunitario, varios restaurantes, hay una escuela que se llama Ad Astra… y lo más destacable es que su población es totalmente cosmopolita. Sus habitantes proceden de todos los rincones de la tierra”. Martín Arellano, cronista de Matamoros

La comunidad reúne a especialistas de distintos países, convirtiéndola en una población multicultural desde sus primeros años.

El impacto en Tamaulipas se observa desde otra perspectiva

Pero mientras Starbase crece del lado estadounidense, en la costa de Tamaulipas el impacto se observa desde otra perspectiva.

Pescadores del área señalan que las actividades espaciales también han cambiado su rutina de trabajo.

“Antes había más pesca que ahora, y ahora con lo del cohete peor aún… tenemos temor a que nos vaya a caer por aquí muy cerquita el cohete y nos vaya a destruir las viviendas”.

Mario Contreras, pescador

Durante los lanzamientos o pruebas, algunos pescadores prefieren no salir al mar, mientras otros reportan la caída de fragmentos o artefactos en la zona.

A pesar de ello, especialistas consideran que el desarrollo tecnológico en la región podría generar transformaciones económicas profundas en las próximas décadas.

El cronista de Matamoros compara este fenómeno con momentos históricos que cambiaron el destino de la frontera.

En el siglo XIX, por ejemplo, el puerto Bagdad se convirtió en un punto comercial internacional durante la Guerra Civil estadounidense.

Hoy, el crecimiento de SpaceX podría impulsar a Brownsville como polo tecnológico, mientras Matamoros apuesta por el desarrollo del Puerto del Norte en el Mezquital.

Dos ciudades hermanas que, según expertos, podrían cambiar radicalmente en los próximos 20 o 30 años.

Porque mientras los cohetes despegan rumbo al espacio… en la frontera norte también comienza a despegar una nueva historia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.