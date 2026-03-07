Profeco advierte sanciones por venta de tortillas en hieleras y motocicletas

GENERANDO AUDIO...

Profeco sanciona a tiendas por vender tortillas en hieleras. Foto: Cuartoscuro

La venta de tortillas en hieleras, así como la venta de tortillas en motocicletas, está bajo vigilancia de la Profeco debido a riesgos sanitarios y posibles irregularidades en el peso del producto. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Golfo Norte exhortó a tiendas de autoservicio, misceláneas y diversos establecimientos a suspender esta práctica en la vía pública, ya que puede representar afectaciones a la salud y al consumidor.

La dependencia informó que uno de los principales riesgos de la venta de tortillas en hieleras es la exposición del producto al calor y a condiciones inadecuadas de almacenamiento.

Profeco vigila venta de tortillas en hieleras

De acuerdo con la Profeco, la venta de tortillas en hieleras ya sea desde expendios o mediante motocicletas que recorren colonias se encuentra prohibida cuando no se cumplen las condiciones adecuadas de higiene y manejo de alimentos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Manuel Leal Villarreal, explicó que esta medida busca garantizar que el producto se comercialice bajo estándares adecuados de calidad, higiene y almacenamiento para proteger a los consumidores.

Sanciones por venta de tortillas en hieleras

La Profeco informó que ya inició procesos de sanción contra al menos cuatro tiendas de autoservicio por la venta de tortillas en hieleras sin cumplir con las disposiciones establecidas para la comercialización de alimentos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de información en el producto, como fecha de elaboración, caducidad y gramaje, elementos que deben estar presentes para garantizar la transparencia en la venta.

Multas por vender tortillas en hieleras

Las autoridades indicaron que los establecimientos que continúen con la venta de tortillas en hieleras o que incumplan las normas de manejo de alimentos podrían enfrentar sanciones económicas.

De acuerdo con la Profeco, las multas por este tipo de prácticas pueden alcanzar hasta los cuatro millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de las condiciones en las que se detecte la irregularidad.

