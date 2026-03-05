Américo Villarreal recibe proyectos prioritarios para Tamaulipas; llama a ejercer recursos con honestidad

GENERANDO AUDIO...

Américo Villarreal pidió ejercer recursos con honestidad. Foto: Gobierno Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, recibió de alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios la cartera de proyectos prioritarios de obra pública para 2026 y los llamó a ejercer los recursos con honestidad y transparencia, como eje de sus administraciones.

Durante una reunión de más de tres horas en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, el mandatario estatal exhortó a dejar como legado una gestión que impulse el crecimiento con visión humanista y manejo responsable del presupuesto público.

“Porque, como dice nuestra presidenta, cuando los recursos se ejercen con honestidad, nos alcanza para hacer muchas cosas y eso es lo que queremos”, expresó.

Inversión histórica y recursos del FAIS y FAISMUN para 2026

Acompañado por integrantes de su gabinete y del auditor superior del Estado, Villarreal reiteró su respaldo para continuar con la obra pública humanista en los 43 municipios de Tamaulipas, donde —dijo— a la fecha se ha invertido una cifra histórica superior a 21 mil millones de pesos.

Informó que este año el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinará mil 591 millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) contará con mil 398 millones de pesos. Señaló que estos recursos representan una herramienta de justicia social para atender necesidades prioritarias en las comunidades.

En materia de seguridad, destacó que la estrategia implementada en Tamaulipas ha colocado a la entidad entre las de menor número de homicidios dolosos. Indicó que en febrero se registraron 13 casos, con un promedio diario de 0.46, en contraste con administraciones anteriores, cuando se reportaban hasta 130 en un mes.

Tamaulipas lidera construcción de vivienda del Infonavit

Tras la exposición del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, quien detalló acciones en los municipios y proyectos estratégicos con respaldo federal, el gobernador subrayó que Tamaulipas es líder en construcción de vivienda del Infonavit, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que la entidad fue incluida en el Programa Mundial Social para la construcción de 25 canchas deportivas, con una inversión federal de 52.8 millones de pesos, que se complementa con 12.9 millones de pesos estatales para rehabilitar 43 espacios deportivos.

Asimismo, solicitó a las y los alcaldes reforzar las campañas de vacunación contra el sarampión, apoyar las acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado, y fortalecer la prevención de incendios forestales.

Coordinación y transparencia entre estado y municipios

Al dar la bienvenida, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reiteró el compromiso de fortalecer la coordinación entre estado y municipios bajo principios de transparencia y responsabilidad.

“Esta reunión tiene un propósito claro: ordenar tiempos, dar certidumbre y construir coordinación, porque cuando hay orden hay resultados; cuando hay coordinación hay eficiencia y cuando hay transparencia hay legitimidad”, afirmó.

En el encuentro también participaron el auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

Antes de concluir la reunión, presidentas y presidentes municipales reconocieron el liderazgo del gobernador y reiteraron su disposición para trabajar en coordinación por el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

