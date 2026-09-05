Américo Villarreal inicia gira por los 43 municipios de Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Foto: Especial

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inició una gira por los 43 municipios del estado para acompañar los informes de labores de las presidentas y presidentes municipales, en un ejercicio de rendición de cuentas que concluirá el próximo 28 de septiembre.

Durante el recorrido, el mandatario estatal revisará los avances de cada ayuntamiento, reconocerá pendientes y analizará proyectos realizados mediante la coordinación entre los Gobiernos federal, estatal y municipal.

Américo Villarreal acompañará informes municipales

En los primeros dos días de la gira, Villarreal Anaya acompañó los informes de gobierno de Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán.

El gobernador señaló que el objetivo es contrastar los compromisos planteados por las administraciones municipales con los resultados alcanzados y definir las acciones que todavía pueden realizarse.

“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

La gira contempla, en promedio, la asistencia a dos informes municipales por día durante septiembre.

En Nueva Ciudad Guerrero, Villarreal destacó que la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno permitió alcanzar una inversión acumulada cercana a 649 millones de pesos. Los recursos se han destinado a programas sociales y obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad.

“Estamos atendiendo de inmediato con programas sociales, pero también lo estructural, con obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad, como lo mostró la presidenta en un trabajo conjunto”. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Nuevo Laredo concentra proyectos estratégicos

En Nuevo Laredo, el gobernador informó que la inversión estatal y federal se acerca a los 8 mil 900 millones de pesos.

Además, señaló que los Programas para el Bienestar benefician a más de 57 mil habitantes del municipio, con un crecimiento de 190% en su derrama anual.

Entre los proyectos mencionados se encuentran la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III, el Tren Saltillo-Nuevo Laredo y nuevos desarrollos ferroviarios y energéticos.

“El objetivo es claro: que la fortaleza logística y económica de Nuevo Laredo se traduzca en más inversión, más empleo y, sobre todo, en una prosperidad compartida, que alcance y toque todos los sectores sociales”. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

La gira concluirá el 28 de septiembre

En Mier, Villarreal afirmó que Tamaulipas presenta mejores indicadores de desempeño y destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Gracias a esta fórmula de trabajo colaborativo entre Gobierno federal, estatal y municipales, encontramos en el humanismo mexicano el compromiso de garantizar derechos sociales, de conducirnos con honestidad, humildad y eficiencia y de poner el gobierno al servicio del pueblo”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.

El mandatario sostuvo que el ejercicio permitirá escuchar directamente las necesidades de cada región y fortalecer los proyectos para la siguiente etapa de las administraciones municipales.

La gira continuará durante septiembre hasta completar los 43 municipios de Tamaulipas, con la intención de revisar los resultados de los ayuntamientos y sus pendientes antes de que concluya su actual periodo de gobierno.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.