“Fue manipulada”: mamá de Danna Yanina pide justicia tras declaración de Alejandra Quintos en caso Dafne Zapata

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Danna sigue en la cárcel por el caso Dafne Zapata. Foto: Fiscalía Tamaulipas

Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, brindó una entrevista en la que aseguró que el papá de la joven, Alejandro Zapata, la habría obligado a decir que Danna Yanina era culpable del feminicidio en Tamaulipas.

Reacciona mamá de Danna

La entrevista fue realizada para el canal de YouTube TRENDING NEWS by Monick, donde se abordaron diversos ángulos del caso Dafne. Al ser cuestionada sobre el actuar de su expareja, Alejandra Quintos aseguró que él se aprovechó de su vulnerabilidad y le pidió realizar videos en los que señalara a Danna Yanina como culpable.

“Me hace hacer tres videos de Danna Yanina (y me dice) di que es culpable, ahora comenta esto. Yo estaba vulnerable, me agarraba de cualquier cosa. Y si yo no hubiera dado entrevistas, se hubiera dado carpetazo (al caso)”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. La mamá de Danna Yanina, mediante su página oficial de Facebook, aseguró que escuchar a Alejandra decir que fue manipulada para señalar a su hija le generó sentimientos difíciles de explicar, aunque también le dio esperanza de que la verdad pueda salir a la luz.

La mujer afirmó que no busca venganza, odio ni hacerle daño a ninguna de las personas involucradas en el caso, y sostuvo que su principal deseo es obtener justicia y la libertad de su hija.

Foto: Facebook Justicia para Danna Yanina

También pidió a quienes reaccionen a las declaraciones evitar ofensas, insultos, amenazas o señalamientos contra cualquiera de los involucrados.

“No quiero que el dolor de mi familia se convierta en odio hacia otras personas”, expresó. Finalmente, pidió que las autoridades sean iluminadas para que la verdad y la justicia prevalezcan en el caso de Dafne Zapata.

Proceso contra Danna Yanina

El 19 de agosto, la defensa de Danna Yanina “N” informó que un juez federal admitió el amparo indirecto presentado para impugnar actuaciones dentro del proceso que enfrenta por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Además, se concedió una suspensión del acto reclamado y se fijaron fechas para las audiencias correspondientes.

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