Recortan casi 20% de recursos para buscar a más de 13 mil desaparecidos en Tamaulipas

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Tamaulipas tendrá menos dinero para buscar desaparecidos en 2026. Foto: Cuartoscuro

Con un dictamen del Congreso de Tamaulipas el estado enfrenta una reducción en los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, mientras el Registro Nacional contabiliza más de 13 mil 800 casos en la entidad.

¿Cuánto dinero tendrá Tamaulipas para buscar desaparecidos?

Durante 2026 se destinarán 24 millones 830 mil 484 pesos para las acciones de búsqueda. La cifra representa una reducción de 6 millones 96 mil 315 pesos, equivalente a 19.7%, respecto a los recursos ejercidos durante 2025.

Del presupuesto contemplado para 2026, la Federación aportará poco más de 22 millones 170 mil pesos, mientras que el Gobierno de Tamaulipas deberá aportar 2 millones 660 mil pesos.

En 2025, los recursos federales y estatales destinados a estas labores sumaron 30 millones 926 mil 799 pesos. Aunque el Gobierno estatal incrementó su porcentaje de participación, al pasar de 10 a 12% del subsidio federal, este aumento no compensó la reducción de los recursos federales.

Tamaulipas registra más de 13 mil personas desaparecidas

La reducción presupuestal ocurre mientras Tamaulipas se mantiene entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas del país.

Con corte al 8 de junio de 2026, el Registro Nacional contabilizaba 13 mil 817 casos en el estado, cifra que colocaba a Tamaulipas en el tercer lugar nacional.

Familias y colectivos de búsqueda continúan realizando labores en campo para localizar a sus seres queridos, en algunos casos con recursos y herramientas propios.

Congreso archiva propuesta para obtener recursos extraordinarios

Ante la disminución de recursos, se presentó una iniciativa para solicitar a la Federación fondos extraordinarios y aumentar también la aportación estatal para las labores de búsqueda.

Sin embargo, la propuesta no prosperó.

La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas determinó que el planteamiento se encontraba “sin materia” y ordenó su archivo.

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