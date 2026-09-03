Estrellita “M” suma segunda vinculación: ahora por violencia contra otra adolescente

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Foto: Especial

Estrellita “M”, quien enfrenta un proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de otra adolescente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) de Tamaulipas informó que los hechos habrían ocurrido dentro de una institución educativa privada en Ciudad Madero.

La situación jurídica de Estrellita “M” se complica

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género obtuvo una nueva vinculación a proceso en su contra. Esta vez, por Violencia Familiar Equiparada, en agravio de una adolescente cuya identidad permanece reservada.

De acuerdo con la Fiscalía, el incidente ocurrió al interior de una institución educativa privada en Ciudad Madero. La vinculación fue dictada por un Juez de Control, después de que el Ministerio Público presentó datos de prueba que, de manera preliminar, presumen la participación de Estrellita “M” en estos hechos.

Esta es la segunda vinculación a proceso que enfrenta Estrellita. La primera corresponde al caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento realizado en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Ese proceso está relacionado con la investigación por el feminicidio de Dafne.

Este nuevo proceso por violencia familiar equiparada corresponde a otra adolescente y a hechos distintos, aunque nuevamente están relacionados con el entorno de la escuela militarizada Marina Doenitz.

En este segundo proceso, el juez impuso a Estrellita “M” prisión preventiva justificada como medida cautelar. Además, estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, en los que Fiscalía y defensa podrán continuar aportando elementos a la investigación antes de que avance el proceso.

Así, Estrellita “M” permanece privada de la libertad y enfrenta dos procesos penales distintos: uno por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos y este segundo por violencia familiar equiparada contra otra adolescente.

La Fiscalía sostiene que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas.

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