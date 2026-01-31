Instalan cilindros gigantes en el Río Bravo para reforzar muro fronterizo

GENERANDO AUDIO...

Refuerzan muro fronterizo a la altura de Matamoros. Foto: Uno TV

Imágenes recientes confirman un nuevo avance en el reforzamiento del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Esta vez, con la colocación de enormes cilindros flotantes en el Río Bravo, a la altura de Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas.

Se observan los trabajos de instalación de estas estructuras como parte del proyecto denominado “Smart Wall”, una estrategia del gobierno estadounidense para inhibir el cruce irregular de personas por el cauce del río.

Las imágenes fueron captadas en las inmediaciones del puente internacional Ignacio Zaragoza, conocido como “Los Tomates”, donde se observa maquinaria especializada y personal trabajando directamente sobre el afluente.

Del lado norteamericano, se aprecia un fuerte resguardo por parte de agentes de migración y autoridades federales, quienes mantienen vigilancia permanente durante el desarrollo de las maniobras.

A diferencia de la fase anterior, cuando se documentó la colocación de esferas equipadas con sensores de movimiento, ahora se trata de estructuras cilíndricas. Estas, cuentan con un diámetro estimado de 4 a 5 pies y una longitud de hasta 12 pies, diseñadas para bloquear el paso.

Las imágenes dejan constancia de que el reforzamiento fronterizo continúa y evoluciona. Por su parte, el Río Bravo sigue siendo escenario de una estrategia binacional marcada por la seguridad y la migración.

