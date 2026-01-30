Nueva sede de ANAM en Nuevo Laredo consolida el liderazgo logístico de Tamaulipas: Ninfa Cantú

GENERANDO AUDIO...

Nueva sede ANAM en Nuevo Laredo. Foto: Gobierno de Tamaulipas

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno de Américo Villarreal, para modernizar infraestructura estratégica, tras la inauguración de la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo.

La funcionaria subrayó que la presencia de la presidenta en el evento reafirma el papel de Tamaulipas y de Nuevo Laredo como eje clave del comercio exterior y de la seguridad económica del país, al tratarse del principal punto de cruce comercial en la frontera norte.

Gobierno de México respalda a Tamaulipas y Nuevo Laredo

Asimismo, Ninfa Cantú Deándar señaló que el acompañamiento de Claudia Sheinbaum al gobernador Américo Villarreal Anaya refleja un apoyo firme a una visión de desarrollo basada en infraestructura, legalidad y fortalecimiento institucional. Indicó que la nueva sede de la ANAM es resultado de una inversión histórica de 4 mil millones de pesos.

La secretaria explicó que esta infraestructura fortalece la soberanía fiscal, mejora la eficiencia logística y eleva la competitividad de la frontera norte. Esto, en un contexto clave para México marcado por la consolidación del T-MEC y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Impacto económico y logístico de la ANAM

Cantú Deándar afirmó que la instalación de la ANAM en Nuevo Laredo cambia de fondo la manera en que opera el comercio exterior del país. Con este nuevo proyecto, se permite agilizar la toma de decisiones, modernizar procesos y fortalecer la coordinación interinstitucional.

La instalación de la ANAM en Nuevo Laredo cambia de fondo la escala, la velocidad y la certeza con la que opera el comercio exterior del país, al agilizar la toma de decisiones, modernizar procesos y fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que se traducirá en menores tiempos de despacho, mayor trazabilidad de las operaciones y mejores condiciones laborales para el personal aduanero, elevando la productividad aduanera del país.

En materia de cifras, destacó que, de acuerdo con el último reporte del INEGI, Tamaulipas acumuló 27 mil 871 millones de dólares en exportaciones. Además, las aduanas fronterizas del estado concentraron el 62.3 % de la recaudación total de la frontera, con una participación relevante de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Por su parte, las aduanas marítimas aportaron el 7.3 % del total nacional.

Generación de empleo en logística, transporte y servicios especializados, expectativas para 2026

En este 2026, la secretaria de Economía anticipó resultados para el bienestar poblacional, como una mayor generación de empleo en logística, transporte y servicios especializados. De igual modo, estima un aumento de la inversión productiva vinculada al nearshoring, y un crecimiento sostenido del movimiento logístico. Todo esto, a través de flujos comerciales más ágiles y costos operativos competitivos.

