Nuevas boyas en el río Bravo marcan refuerzo fronterizo entre Matamoros y Brownsville

GENERANDO AUDIO...

Nuevas boyas en río Bravo, entre Matamoros y Brownsville. Foto: Daisy Herrera.

Estados Unidos refuerza la seguridad en su frontera sur con la instalación de nuevas boyas de seguridad en el río Bravo, a la altura del Puente Internacional Ignacio Zaragoza, entre Matamoros y Brownsville.

Nuevas boyas de seguridad en río Bravo

Maquinaria pesada y plataformas flotantes avanzan sobre el cauce del río Bravo, en uno de los puntos más visibles de la frontera entre México y Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses constataron la instalación de un nuevo sistema de boyas de seguridad en el río Bravo, a la altura del Puente Internacional Ignacio Zaragoza, conocido como el Puente de los Tomates.

Para llegar a la zona de trabajos fue necesario internarse bajo el puente internacional hasta la ribera del río. En el sitio, al menos 10 trabajadores laboraban sobre una plataforma flotante, apoyados con maquinaria pesada, cascos y chalecos de seguridad.

Durante el recorrido se observó el constante paso de camionetas de la Border Patrol del lado estadounidense, sin presencia visible de corporaciones de seguridad, resguardando directamente a los trabajadores.

Luego de la colocación han dejado aseguradas la plataforma, maquinaria y herramientas. Las boyas permanecerán instaladas de manera continua a lo largo del cauce del río.

El proyecto forma parte del sistema federal denominado “Smart Wall”, que contempla la instalación de hasta quinientas millas de barreras acuáticas, equipadas con sensores de monitoreo, como parte de la estrategia del gobierno estadounidense para reforzar el control fronterizo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.