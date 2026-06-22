Bases del desarrollo sostenible de Tamaulipas, agua, energías limpias y conservación ambiental: Américo Villarreal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Los recursos naturales representan la base del crecimiento económico, el bienestar social y las oportunidades futuras de Tamaulipas, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien llamó a fortalecer una visión de desarrollo sostenible con participación conjunta entre gobierno y sociedad.

Durante la emisión número 21 del programa *Diálogos con Américo*, dedicada al tema “Tamaulipas sostenible”, el mandatario sostuvo que la sostenibilidad debe entenderse como una estrategia integral que garantice el acceso al agua, el desarrollo energético, la producción agropecuaria, el turismo, la inversión y una mejor calidad de vida.

Explicó que la política ambiental estatal se sustenta en cuatro ejes: ordenar, sanear, recuperar y conservar, con el objetivo de equilibrar el crecimiento económico con la protección de los ecosistemas.

Además, señaló que la entidad posee una amplia diversidad de recursos naturales y una ubicación estratégica que deben aprovecharse bajo criterios de sustentabilidad para asegurar beneficios de largo plazo.

Uno de los temas centrales fue el manejo del agua. El gobernador advirtió que el crecimiento urbano y productivo obliga a fortalecer la planeación hídrica para evitar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar el suministro futuro.

En ese contexto, destacó proyectos para incrementar la disponibilidad de agua, mejorar redes de distribución y fortalecer el tratamiento de aguas residuales. Entre las acciones específicas mencionó el rescate integral de la Laguna La Escondida, en Reynosa, así como la recuperación ambiental de la Laguna del Carpintero, en Tampico.

En materia energética, Américo Villarreal informó que Tamaulipas trabaja en coordinación con el gobierno federal y la Secretaría de Energía en nueve proyectos de generación eólica que permitirán ampliar significativamente la capacidad instalada de energía renovable. Actualmente, indicó, el estado produce cerca de mil 700 megawatts por esta vía y la meta es prácticamente duplicar esa capacidad con nuevos parques eólicos, incluido uno proyectado para iniciar operaciones en Ciudad Mier.

El mandatario también destacó las acciones de conservación ambiental orientadas a la protección de manglares, el combate a incendios forestales y la preservación de especies como la tortuga lora, el jaguar, el ocelote, el oso negro y el lobo mexicano. Recordó que aproximadamente el 22 por ciento del territorio estatal corresponde a zonas de conservación.

Otro de los puntos abordados fue el impulso a la economía circular como mecanismo para reducir contaminación y generar nuevas oportunidades productivas. Como ejemplo, mencionó el aprovechamiento de más de 75 mil llantas procesadas en Matamoros, el reciclaje de materiales plásticos y el potencial del sorgo rojo para producir biocombustibles.

Finalmente, Américo Villarreal sostuvo que el desarrollo económico y la protección ambiental no son objetivos opuestos, sino complementarios, y aseguró que preservar los recursos naturales es indispensable para mantener el crecimiento y el bienestar de las futuras generaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.