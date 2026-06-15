Tamaulipas se consolida como plataforma logística y energética de México: Américo Villarreal

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Foto: Especial

Tamaulipas se consolida como una de las regiones estratégicas para el desarrollo económico del país, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, a la vez que destacó que esto es gracias al impulso de la infraestructura, energía, comercio internacional y formación de capital humano.

Durante la emisión número 21 del programa Diálogos con Américo, el mandatario estatal sostuvo que el crecimiento de la entidad responde a una visión de desarrollo con enfoque de bienestar, destacando que Tamaulipas se perfila como la principal plataforma logística, energética y comercial de México.

“Tamaulipas es la plataforma logística nacional”, señaló al resaltar la ubicación geográfica del estado y su conectividad con el mercado estadounidense.

Asimismo, recalcó que la entidad cuenta con cinco aeropuertos internacionales, tres puertos de altura, mil 400 kilómetros de vías ferroviarias y más de 14 mil kilómetros de carreteras, infraestructura que fortalece el intercambio comercial y la movilidad regional.

Además, recordó que Tamaulipas concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, de los cuales 11 están orientados al comercio y ocho al tránsito turístico y vehicular. También indicó que por el estado circula 42% de la carga terrestre binacional y 54 por ciento del intercambio ferroviario entre ambos países.

En materia portuaria, destacó el papel de Tampico y Altamira, así como el potencial del Puerto del Norte en Matamoros para fortalecer la industria energética y el comercio internacional.

Tamaulipas busca liderar producción energética

De igual forma, el gobernador explicó que actualmente el estado genera entre 8 mil 400 y 8 mil 500 megawatts, y se encuentra en proceso de ampliar su capacidad mediante nuevas inversiones en generación eléctrica, energía eólica y parques fotovoltaicos.

Mientras que entre los proyectos en desarrollo mencionó la construcción de una nueva planta de ciclo combinado en Altamira y nuevas inversiones para incrementar la producción mediante aerogeneradores y energía solar, afirmando que esta expansión permitirá que Tamaulipas aspire a convertirse en la entidad con mayor capacidad de producción energética del país.

Además, Villarreal destacó el desarrollo del Campo Trión, proyecto petrolero en aguas profundas del Golfo de México que prevé iniciar producción en 2028 y alcanzar entre 110 mil y 130 mil barriles diarios. Señaló que este proyecto ya genera movimiento económico mediante servicios especializados, logística e inversiones vinculadas al sector energético.

Además, mencionó proyectos considerados prioritarios como el Corredor Golfo Norte, la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, la modernización de aduanas, ampliación de puentes internacionales y el desarrollo del Puerto Seco Multimodal de Ciudad Victoria.

Toda vez que el mandatario sostuvo que el reto del estado no solo es construir infraestructura, sino formar profesionales capaces de responder a una economía vinculada con tecnología e innovación.

Indicó que instituciones educativas orientan cada vez más sus programas hacia áreas como microelectrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y semiconductores.

Finalmente, aseguró que el objetivo de esta estrategia es elevar la calidad de vida de las familias tamaulipecas y generar oportunidades económicas con una visión de largo plazo.

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