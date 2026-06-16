Pemex investiga mancha en el Río Pánuco; descarta hidrocarburos

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Pemex investiga mancha en el Río Panuco. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, a través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene acciones de vigilancia, monitoreo y toma de muestras para determinar el origen de una mancha oscura detectada en el Río Pánuco, en Tamaulipas. La empresa aseguró que, hasta el momento, los análisis realizados no han detectado presencia de hidrocarburos en fase libre.

La petrolera indicó que los trabajos se realizan en zonas cercanas a la Refinería Madero, luego de que se reportara una coloración inusual en el agua. Como parte de las labores de atención, también continúan operando barreras marinas de contención y sistemas de monitoreo permanente.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene acciones de vigilancia y atención en instalaciones colindantes al Río Pánuco

🔗 https://t.co/2QtT9PGIrD pic.twitter.com/CiyNCiR2YM — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 16, 2026

Pemex realiza muestreos para identificar origen de la mancha

Asimismo, la empresa señaló que se lleva a cabo la recolección de muestras en el fondo del canal de Varadero a distintas profundidades.

A su vez, personal especializado mantiene inspecciones en drenajes pluviales, incluidos aquellos ubicados fuera de las instalaciones de la refinería, que han sido identificados como posibles fuentes de aporte hacia los canales Varadero y Siete y Medio.

Las acciones buscan determinar con precisión qué provocó la coloración observada en el margen del Río Pánuco, de acuerdo con Pemex.

Monitoreos no detectan hidrocarburos libres

Por otra parte, Pemex informó que durante el fin de semana se realizaron muestreos en diez puntos del Río Pánuco ubicados cerca de sus instalaciones.

Los análisis fueron efectuados por un laboratorio acreditado y, de acuerdo con la empresa, los resultados obtenidos hasta ahora confirman la ausencia de hidrocarburos en fase libre.

Mantienen vigilancia en la Refinería Madero

Del mismo modo, Petróleos Mexicanos aseguró que mantiene monitoreo permanente de las condiciones operativas y de seguridad dentro de la Refinería Francisco I. Madero.

Pemex indicó que seguirá ejecutando las acciones necesarias para atender el incidente y mantener la supervisión en las áreas cercanas al Río Pánuco.

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