Frena Protección Civil operaciones en maquiladora incendiada por riesgo de colapso

Maquiladora suspendida por riesgo de colapso. Foto: Uno TV

“No puedo arriesgar más vidas”. Con esa frase, Protección Civil de Matamoros confirmó el fin de las maniobras activas en la maquiladora incendiada, donde tres bomberos murieron en cumplimiento de su deber. La decisión se tomó por el alto riesgo de colapso estructural del inmueble.

La maquiladora de Matamoros se encuentra en fase de vigilancia, luego de que las autoridades determinaron suspender cualquier ingreso adicional al sitio. La prioridad, señalaron, es evitar más pérdidas humanas ante las condiciones inestables de la estructura.

Protección Civil suspende ingreso por riesgo de colapso

La directora de Protección Civil, Nancy Galarza, explicó que no se permitirá el ingreso de más elementos ni la remoción de paredes, debido a que la estructura está a punto de colapsar. Detalló que, pese al apoyo recibido por cuerpos de emergencia de Reynosa, Hermosillo y Matamoros, la orden es clara: detener las maniobras internas.

No puedo arriesgar más elementos… ya no voy a ingresar a nadie, ni voy a remover paredes porque ya están a punto de colapsar.

Guardia permanente y retiro de maquinaria pesada

Aunque las maniobras activas concluyeron, Protección Civil informó que se mantendrá una guardia permanente en el lugar. En el sitio permanecerán pipas de agua, ambulancias, paramédicos de la Cruz Roja y personal de bomberos, con el objetivo de monitorear cualquier reactivación del fuego.

La maquinaria pesada que fue trasladada inicialmente al área comenzó a retirarse, luego de que se identificara un punto seguro de acceso que permitió controlar el incendio sin provocar nuevos derrumbes. Las acciones actuales se enfocan únicamente en la supervisión constante del inmueble.

Autoridades descartan riesgo para la población

La directora de Protección Civil de Matamoros reiteró que no existe peligro para la población, ya que la contingencia está bajo control. Sin embargo, aclaró que no hay un tiempo definido para el cierre total del operativo, debido a que la vigilancia continuará mientras persista el riesgo estructural.

Las autoridades insistieron en que la decisión de suspender las maniobras responde a la necesidad de proteger la vida de los rescatistas, tras la muerte de tres bomberos durante las labores para sofocar el incendio en la maquiladora.

