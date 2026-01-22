Así aterrizó de emergencia aeronave en aeropuerto de Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

En Reynosa, un avión aterrizó de emergencia. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En el Aeropuerto Internacional de Reynosa, en Tamaulipas, una aeronave aterrizó de emergencia por una presunta falla mecánica. En imágenes se observó al avión deslizarse por la pista.

Video del aterrizaje de emergencia en Reynosa

En videos que circularon en redes sociales se pudo ver al avión deslizándose por la pista; al parecer, el tren de aterrizaje falló. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa arribaron a la zona para apoyar en las maniobras, según indicaron medios locales.

Las imágenes compartidas mostraron a los bomberos realizando maniobras para evitar un percance mayor durante el aterrizaje, como un incendio.

En ese sentido, se informó que la aeronave era un Beechcraft 350 King Air con matrícula XC-LQV y que presuntamente pertenecía a la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta el momento, la FGR no ha emitido ningún comunicado sobre el aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Reynosa.

