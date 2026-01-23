Explosión e incendio en maquiladora Spellman deja 3 bomberos muertos en Matamoros

GENERANDO AUDIO...

En Matamoros, 3 bomberos perdieron la vida en un incendio. Foto: Gettyimages

En Matamoros, Tamaulipas, durante la madrugada de este viernes se registró un incendio y posteriormente una explosión en la maquiladora Spellman, ubicada en Ciudad Industrial; el siniestro dejó tres bomberos sin vida y dos más lesionados, confirmó el alcalde Alberto Granados.

Además, autoridades confirmaron que los tres elementos murieron en cumplimiento de su deber y recibirán los honores correspondientes.

“Tenemos aquí los nombres, Hernández, Carlos Emanuel, edad 18 años, Ángel Acuña, de edad 20 años. Tenemos también a Osvaldo Javier Zedillo López, que era comandante en turno, edad 51 años. Y tenemos dos lesionados, uno aquí en el IMSS, con el nombre de Rodríguez Hernández César, edad 29 años, que se encuentra estable. Y otro elemento más que se encuentra en el Hospital General, aquí en la Marte R. Gómez”, Alberto Granados, edil de Matamoros.

El incendio habría ocurrido derivado de un cortocircuito, indicó la Vocería de Seguridad Tamaulipas. Hasta el momento, los bomberos continuaban trabajando en el lugar, donde el fuego estaba casi extinto.

Captan momento del desplome de un muro en maquiladora

Imágenes compartidas por medios locales mostraron la intensa movilización de bomberos de Matamoros, mientras las fuertes llamas iluminaban la zona. En un video se captó el desplome de una de las bardas de la maquiladora Spellman; el estruendo del derrumbe rompió el silencio de la madrugada.

No hubo personas lesionadas de la maquiladora, ya que fueron evacuados de manera oportuna, y las dos personas lesionadas presentan heridas derivadas del colapso estructural, no aplastamientos, añadieron autoridades.

Asimismo, se activó el Comité Local de Ayuda Mutua para apoyar con alimentos y bebidas al personal de emergencia, además de brindar atención psicológica a bomberos en estado de shock.

