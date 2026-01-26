Inauguran sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas, instalación que representó una inversión de 4 mil millones de pesos y que busca fortalecer la operación aduanera en la frontera norte del país.

Durante el acto, la mandataria señaló que las nuevas instalaciones permitirán mejorar la eficiencia, productividad y condiciones laborales del personal que labora en las aduanas, las cuales calificó como infraestructura estratégica para la seguridad y el desarrollo nacional.

Foto: Especial

Nueva sede de aduanas en Nuevo Laredo

La presidenta destacó que las aduanas cumplen un papel clave en la seguridad nacional y pública, al tratarse de puntos estratégicos para el control del comercio y el tránsito de mercancías.

Previo a la inauguración oficial, Sheinbaum realizó un recorrido por las instalaciones y encabezó el corte del listón, acompañada por autoridades federales, estatales y municipales.

Postura del Gobierno de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que los proyectos impulsados en Nuevo Laredo fortalecen el desarrollo regional y reconocen la relevancia histórica de esta frontera como uno de los principales puertos comerciales y aduaneros del país.

Entre las obras mencionadas se encuentra la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, que incrementará su capacidad de 8 a 18 carriles para el tránsito de carga, así como la importancia del sistema ferroviario, al ser el único punto fronterizo con doble vía ferroviaria.

También se refirió al inicio del primer tramo del tren del Golfo de México, en su trayecto Saltillo–Nuevo Laredo, como parte de los proyectos de infraestructura en la región.

Foto: Especial

Características de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, informó que la sede se construyó en un predio de 29 hectáreas, con 320 mil metros cuadrados de construcción.

El complejo incluye un edificio administrativo de seis niveles, con capacidad para mil 100 personas, además de un polideportivo, área comercial y 600 viviendas destinadas a las y los trabajadores. La obra generó 3 mil 700 empleos directos y 7 mil indirectos, de acuerdo con datos oficiales.

Relevancia de Nuevo Laredo en la recaudación fiscal

Durante el evento, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que Nuevo Laredo concentra alrededor del 33 por ciento de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país, lo que la posiciona como el principal punto fronterizo en este rubro.

Al acto asistieron también autoridades federales y locales, entre ellas el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, y personal operativo de la nueva sede.