Congreso de Tamaulipas recibe Cuarto Informe de Américo Villarreal

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

El Congreso de Tamaulipas recibió el Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, documento que detalla el estado que guarda la administración pública estatal y las acciones realizadas durante el último año de su gestión.

La entrega fue realizada por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien acudió en representación del mandatario estatal ante el Poder Legislativo.

Durante el acto protocolario, el funcionario entregó el informe al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, en cumplimiento con lo establecido por la Constitución Política del Estado.

Congreso recibe Cuarto Informe de Américo Villarreal

Villegas González explicó que el documento forma parte del ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno de Tamaulipas.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, el informe refleja el trabajo realizado por la administración estatal en temas como seguridad, desarrollo y bienestar social.

Asimismo, indicó que el documento queda a disposición de las y los diputados para su análisis, así como del público en general.

En la sesión también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Tania Contreras López.

Iniciará análisis legislativo del informe

El secretario general de Gobierno informó que el gobernador manifestó su disposición para que integrantes del gabinete estatal comparezcan ante el Congreso durante la glosa del Cuarto Informe.

Este proceso legislativo permitirá que las y los funcionarios expliquen los resultados y acciones de cada dependencia ante las y los diputados.

Villegas González agregó que el Ejecutivo estatal atenderá los acuerdos que emita el Pleno del Congreso para convocar a los servidores públicos que participarán en este ejercicio.

Informe público será el 23 de marzo

De acuerdo con el Gobierno estatal, Américo Villarreal Anaya presentará su Cuarto Informe de Gobierno ante la ciudadanía el próximo 23 de marzo, a las 11:00 horas.

La ceremonia se realizará en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde el mandatario estatal expondrá los resultados y avances de su administración.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Sergio Ojeda Castillo, señaló que el informe recibido expone las acciones y resultados del Gobierno estatal para impulsar el desarrollo y bienestar de la entidad.

“Hoy Tamaulipas avanza con una visión clara: construir un estado más justo, más seguro y con mayores oportunidades para todas y todos. Desde esta alta tribuna reconocemos el trabajo que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, así como el esfuerzo de quienes integran su administración y trabajan todos los días por el bienestar de nuestro estado”. Sergio Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso

También reiteró la disposición de la 66 Legislatura de Tamaulipas para continuar trabajando en el fortalecimiento del marco legal que contribuya al desarrollo y estabilidad del estado.

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