Noticias de hoy 13 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 13 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ondas de calor

De marzo a mayo de 2026, se pronostican de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis. La más extensa duraría hasta 15 días consecutivos.

Importante hallazgo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia reveló el hallazgo de tumbas de mujeres que murieron durante el parto en la zona arqueológica de México-Tlatelolco.

Dulces con droga

En Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenido un maestro de secundaria por, presuntamente, darles dulces con droga a tres alumnas.

Lunes feriado

Recuerda que el próximo lunes, por ser feriado, los bancos no abrirán, y transportes como el Metro y Metrobús tendrán un horario especial.

Bolsonaro, hospitalizado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de la cárcel a un hospital, donde permanece en terapia intensiva por bronconeumonía.

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