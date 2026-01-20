Corte de agua en Altamira, Tamaulipas, afectará a más de 100 colonias
En Altamira, Tamaulipas, por trabajos de mantenimiento, se realizará un corte de agua en más de 100 colonias y fraccionamientos el 21 de enero del presente año, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en Altamira, Tamaulipas?
La Comapa Altamira indicó que el corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Duport y afectará al sector centro-norte. La suspensión del suministro iniciará a las 7:00 a.m., mientras que la reanudación del bombeo está programada para las 7:00 p.m.
“Se estima que las presiones en la red se normalicen alrededor de la medianoche; la recuperación del servicio en las diferentes colonias dependerá de su ubicación y se dará durante el día jueves”, indicó la Comapa.
Colonias y fraccionamientos afectados por los trabajos
Por dichos trabajos, las siguientes colonias y fraccionamientos se verán afectados:
- Fracc. Jardines de Arboledas
- Fracc. San Jacinto
- Fracc. Santa Mónica
- Fracc. Arboledas
- Fracc. Los Olivos
- Fracc. Paraíso I (Milenio)
- Fracc. Valle Esmeralda
- Fracc. Corredor Industrial
- Fracc. Arecas
- Emiliano Zapata
- Ampliación Pedrera
- La Pedrera
- Francisco I. Madero
- Ampliación Francisco I. Madero
- José de Escandón
- Laguna de La Puerta
- Satélite Chapala
- Unidad Satélite Morelos
- Fracc. Hacienda Las Palmas
- Fracc. Las Alamedas
- Fracc. Los Prados
- Fracc. Conj. Habitacional Andaluz
- Fracc. Colinas de Altamira
- Fracc. Comercial Fimex
- Fracc. de Los Ríos
- Fracc. Fundadores
- Fracc. Municipios Libres Sec. Las Negras
- Fracc. Municipios Libres
- Fracc. Paseo Real
- Fracc. Villas del Sol
- Fracc. Las Haciendas I
- Fracc. Las Haciendas II
- Fracc. Villa de las Rosas
- Fracc. Palmares
- Fracc. Arrecifes
- Fracc. Las Adelitas
- Fracc. Villas de las Flores
- Fracc. Villas de Altamira
- La Retama
- Azteca
- Monte de Los Olivos
- Juan Genaro de La Portilla
- Las Brisas
- Las Flores
- Las Palmas
- Loma Alta
- Ampliación Loma Alta
- Lomas Campestre
- Lomas de Altamira
- Lomas de Miralta
- Ampliación Lomas de Miralta
- Lomas de Rosales
- Lomas de Valle Verde
- Monte Alto
- Ampliación Monte Alto
- Monte Alto Sipobladur
- Nuevo Lomas del Real
- Ej. Vega de Esteros
- Fracc. Alejandro Briones S-1
- Fracc. Alejandro Briones S-2
- Fracc. Alejandro Briones S-3
- Fracc. Alejandro Briones S-4
- Fracc. Alejandro Briones S-5
- Fracc. Canarios
- Fracc. Lomas de Monte Alto
- Fracc. Los Arados
- Fracc. Res. Lagunas de Miralta
- Fracc. Residencial Los Encinos
- Fracc. Rinconada de La Aurora
- Fracc. Colinas de Champayán
- Fracc. Vista Laguna
- Fracc. Residencial Loma Bonita
- Fracc. Residencial Real Campestre
Colonias y fraccionamientos afectados – Sector Centro Norte:
- Fracc. El Edén
- Col. Venustiano Carranza
- Col. Ampl. Venustiano Carranza
- Col. Francisco Villa
- Col. Ampl. Francisco Villa
- Col. Industrial Guerrero
- Col. Magdaleno Aguilar
- Col. Ampl. Magdaleno Aguilar
- Fracc. Unidos Avanzamos
- Col. Alejandro Briones 1
- Col. Alejandro Briones 2
- Col. El Alamo
- Col. Felipe Carrillo Puerto S.1
- Col. Felipe Carrillo Puerto S.2
- Col. Felipe Carrillo Puerto S.3
- Col. Felipe Carrillo Puerto S.4
- Col. Melchor Ocampo
- Col. Ampl. Melchor Ocampo
- Col. Monterrey
- Col. Ampl. Santa Amalia
- Col. Los Pinos
- Col. Ampl. Los Pinos
- Cong. El Repecho
- Col. 20 De Noviembre
- Col. Adolfo López Mateos
- Col. Ampl. Adolfo López Mateos
- Col. Altamira Sec.4
- Col. Ampl. Altamira S-4
- Col. Alameda I
- Col. César López de Lara
- Col. Dr. León F. Gual
- Col. Dr. León F. Gual S.2
- Col. Ampl. Dr. León F. Gual
- Col. El Nogal
- Col. El Pedregal
- Col. Emilio Portes Gil
- Col. Ampl. Emilio Portes Gil
- Col. Ampl. Emilio Portes Gil II
- Col. Encinos Norte
- Col. Enrique Cárdenas González Nte.
- Col. Fidel Velázquez
- Col. Guadalupe Victoria
- Col. Independencia
- Col. Ampl. Independencia
- Col. Juan De Villatoro
- Col. La Joya
- Col. La Unión
- Col. Las Blancas
- Col. Las Fuentes
- Col. Las Margaritas
- Col. Lázaro Cárdenas
- Col. Ampl. Lázaro Cárdenas
- Col. Los Mangos
- Col. Los Pinos
- Col. Ampl. Los Pinos
- Col. Los Presidentes S-1
- Col. Ampl. Los Presidentes S-1
- Col. Los Presidentes S-2
- Col. Los Presidentes S-3
- Col. Los Presidentes S-4
- Col. Los Presidentes S-5
- Col. Los Presidentes S-6
- Col. Luis Donaldo Colosio
- Col. Martín A. Martínez
- Col. Primavera Norte
- Col. Revolución Obrera
- Col. Tampiquito
- Col. Valle Verde
- Col. Villerías
- Col. Ramiro Peña (Electricistas)
- Col. Altamira Sec. 3
- Col. Los Laureles
- Col. Santo Domingo
- Fracc. Conj. En Cond. Valle Real I
- Fracc. Conj. En Cond. Valle Real Il
- Fracc. Conj. Hab. Jardín Real I
- Fracc. Conj. Hab. Jardín Real V
- Fracc. Los Obeliscos
- Fracc. Los Mangos
- Ej. Santa Amalia
- Fracc. Villas Del Sol 2
- Col. Los Encinos
- Ejido. Francisco Medrano
- Col. Ampl. Medrano
- Ejido. Ricardo Flores Magón
Tómalo en cuenta porque el suministro de agua, el 21 de enero en Altamira, estará complicado.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.