Corte de agua en Altamira, Tamaulipas, afectará a más de 100 colonias

| 10:58 | E. Santiago | Agencias
En Altamira, Tamaulipas, habrá corte de agua. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Altamira, Tamaulipas, por trabajos de mantenimiento, se realizará un corte de agua en más de 100 colonias y fraccionamientos el 21 de enero del presente año, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en Altamira, Tamaulipas?

La Comapa Altamira indicó que el corte de agua se debe a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Duport y afectará al sector centro-norte. La suspensión del suministro iniciará a las 7:00 a.m., mientras que la reanudación del bombeo está programada para las 7:00 p.m.

“Se estima que las presiones en la red se normalicen alrededor de la medianoche; la recuperación del servicio en las diferentes colonias dependerá de su ubicación y se dará durante el día jueves”, indicó la Comapa.

Colonias y fraccionamientos afectados por los trabajos

Por dichos trabajos, las siguientes colonias y fraccionamientos se verán afectados:

  • Fracc. Jardines de Arboledas
  • Fracc. San Jacinto
  • Fracc. Santa Mónica
  • Fracc. Arboledas
  • Fracc. Los Olivos
  • Fracc. Paraíso I (Milenio)
  • Fracc. Valle Esmeralda
  • Fracc. Corredor Industrial
  • Fracc. Arecas
  • Emiliano Zapata
  • Ampliación Pedrera
  • La Pedrera
  • Francisco I. Madero
  • Ampliación Francisco I. Madero
  • José de Escandón
  • Laguna de La Puerta
  • Satélite Chapala
  • Unidad Satélite Morelos
  • Fracc. Hacienda Las Palmas
  • Fracc. Las Alamedas
  • Fracc. Los Prados
  • Fracc. Conj. Habitacional Andaluz
  • Fracc. Colinas de Altamira
  • Fracc. Comercial Fimex
  • Fracc. de Los Ríos
  • Fracc. Fundadores
  • Fracc. Municipios Libres Sec. Las Negras
  • Fracc. Municipios Libres
  • Fracc. Paseo Real
  • Fracc. Villas del Sol
  • Fracc. Las Haciendas I
  • Fracc. Las Haciendas II
  • Fracc. Villa de las Rosas
  • Fracc. Palmares
  • Fracc. Arrecifes
  • Fracc. Las Adelitas
  • Fracc. Villas de las Flores
  • Fracc. Villas de Altamira
  • La Retama
  • Azteca
  • Monte de Los Olivos
  • Juan Genaro de La Portilla
  • Las Brisas
  • Las Flores
  • Las Palmas
  • Loma Alta
  • Ampliación Loma Alta
  • Lomas Campestre
  • Lomas de Altamira
  • Lomas de Miralta
  • Ampliación Lomas de Miralta
  • Lomas de Rosales
  • Lomas de Valle Verde
  • Monte Alto
  • Ampliación Monte Alto
  • Monte Alto Sipobladur
  • Nuevo Lomas del Real
  • Ej. Vega de Esteros
  • Fracc. Alejandro Briones S-1
  • Fracc. Alejandro Briones S-2
  • Fracc. Alejandro Briones S-3
  • Fracc. Alejandro Briones S-4
  • Fracc. Alejandro Briones S-5
  • Fracc. Canarios
  • Fracc. Lomas de Monte Alto
  • Fracc. Los Arados
  • Fracc. Res. Lagunas de Miralta
  • Fracc. Residencial Los Encinos
  • Fracc. Rinconada de La Aurora
  • Fracc. Colinas de Champayán
  • Fracc. Vista Laguna
  • Fracc. Residencial Loma Bonita
  • Fracc. Residencial Real Campestre

Colonias y fraccionamientos afectados – Sector Centro Norte:

  • Fracc. El Edén
  • Col. Venustiano Carranza
  • Col. Ampl. Venustiano Carranza
  • Col. Francisco Villa
  • Col. Ampl. Francisco Villa
  • Col. Industrial Guerrero
  • Col. Magdaleno Aguilar
  • Col. Ampl. Magdaleno Aguilar
  • Fracc. Unidos Avanzamos
  • Col. Alejandro Briones 1
  • Col. Alejandro Briones 2
  • Col. El Alamo
  • Col. Felipe Carrillo Puerto S.1
  • Col. Felipe Carrillo Puerto S.2
  • Col. Felipe Carrillo Puerto S.3
  • Col. Felipe Carrillo Puerto S.4
  • Col. Melchor Ocampo
  • Col. Ampl. Melchor Ocampo
  • Col. Monterrey
  • Col. Ampl. Santa Amalia
  • Col. Los Pinos
  • Col. Ampl. Los Pinos
  • Cong. El Repecho
  • Col. 20 De Noviembre
  • Col. Adolfo López Mateos
  • Col. Ampl. Adolfo López Mateos
  • Col. Altamira Sec.4
  • Col. Ampl. Altamira S-4
  • Col. Alameda I
  • Col. César López de Lara
  • Col. Dr. León F. Gual
  • Col. Dr. León F. Gual S.2
  • Col. Ampl. Dr. León F. Gual
  • Col. El Nogal
  • Col. El Pedregal
  • Col. Emilio Portes Gil
  • Col. Ampl. Emilio Portes Gil
  • Col. Ampl. Emilio Portes Gil II
  • Col. Encinos Norte
  • Col. Enrique Cárdenas González Nte.
  • Col. Fidel Velázquez
  • Col. Guadalupe Victoria
  • Col. Independencia
  • Col. Ampl. Independencia
  • Col. Juan De Villatoro
  • Col. La Joya
  • Col. La Unión
  • Col. Las Blancas
  • Col. Las Fuentes
  • Col. Las Margaritas
  • Col. Lázaro Cárdenas
  • Col. Ampl. Lázaro Cárdenas
  • Col. Los Mangos
  • Col. Los Pinos
  • Col. Ampl. Los Pinos
  • Col. Los Presidentes S-1
  • Col. Ampl. Los Presidentes S-1
  • Col. Los Presidentes S-2
  • Col. Los Presidentes S-3
  • Col. Los Presidentes S-4
  • Col. Los Presidentes S-5
  • Col. Los Presidentes S-6
  • Col. Luis Donaldo Colosio
  • Col. Martín A. Martínez
  • Col. Primavera Norte
  • Col. Revolución Obrera
  • Col. Tampiquito
  • Col. Valle Verde
  • Col. Villerías
  • Col. Ramiro Peña (Electricistas)
  • Col. Altamira Sec. 3
  • Col. Los Laureles
  • Col. Santo Domingo
  • Fracc. Conj. En Cond. Valle Real I
  • Fracc. Conj. En Cond. Valle Real Il
  • Fracc. Conj. Hab. Jardín Real I
  • Fracc. Conj. Hab. Jardín Real V
  • Fracc. Los Obeliscos
  • Fracc. Los Mangos
  • Ej. Santa Amalia
  • Fracc. Villas Del Sol 2
  • Col. Los Encinos
  • Ejido. Francisco Medrano
  • Col. Ampl. Medrano
  • Ejido. Ricardo Flores Magón

Tómalo en cuenta porque el suministro de agua, el 21 de enero en Altamira, estará complicado.  

