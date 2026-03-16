Cruz Roja cierra indefinidamente su delegación en Ciudad Victoria por irregularidades administrativas y financieras

| 20:40 | Francisco López | Uno TV
Cruz Roja cierra indefinidamente su delegación en Ciudad Victoria por irregularidades administrativas y financieras
Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Por diversas inconsistencias en la gestión operativa y financiera, la Cruz Roja Mexicana anunció el cierre indefinido de su delegación en Ciudad Victoria, así como ocho bases de socorro en la localidad.

Asimismo, además de destacar que las irregularidades halladas impidieron el cumplimiento oportuno de     pagos como los salarios del personal, proveedores, mantenimiento de unidades y combustible para ambulancias, resaltó que fue removida la dirigencia, a la par de que se llevará a cabo una reorganización de la delegación antes de reabrir.

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