Desde la mañanera, Claudia Sheinbaum encabeza entrega de viviendas en Tamaulipas

Foto: Gobierno de Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante su conferencia mañanera de este 11 de marzo de 2026. Autoridades informaron que la meta de construcción en el estado aumentó de 43 mil a 84 mil 26 viviendas, con un avance cercano al 60% del objetivo sexenal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, explicó que el progreso del programa ha sido posible con la participación del Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Señaló que, de mantenerse el ritmo de construcción, se podría reducir el rezago de vivienda en la entidad al finalizar el sexenio.

Vivienda para el Bienestar avanza en Tamaulipas

Durante un enlace virtual con la conferencia presidencial, realizado desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, autoridades entregaron una vivienda a Thania Nayeli Martínez Hernández, una de las beneficiarias del programa, dentro de un paquete de 42 nuevas casas.

Vega Rangel destacó que el programa busca brindar seguridad y estabilidad a las familias beneficiadas.

“De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a seguir llevando vivienda, bienestar, certeza jurídica y justicia a todo México. Porque cuando una familia recibe las llaves de su casa, no solo recibe las paredes, el techo, recibe la seguridad, recibe la justicia y recibe un nuevo comienzo. Eso es la Cuarta Transformación”. Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Además, detalló que el incremento en la meta estatal implica una inversión aproximada de 50 mil millones de pesos, lo que generará 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en la región.

En materia de regularización de propiedades, la secretaria informó que 3 mil 350 escrituras ya han sido entregadas en el estado como parte del proceso de certeza jurídica para los beneficiarios.

Gobierno de Tamaulipas destaca apoyo federal

El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció que la entrega de viviendas se realizara desde Tamaulipas y reconoció el respaldo del Gobierno federal para impulsar proyectos de bienestar en la entidad.

“Compartir este momento es un momento humano, es un momento de vivencia muy valorable en que podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que si a ti te va bien, a nosotros también nos va a ir bien y que podamos seguir construyendo esta gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas”. Américo Villarreal, Gobernador de Tamulipas

Infonavit reporta 45 mil viviendas en proceso

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Tamaulipas ya hay 45 mil 500 viviendas contratadas o en construcción.

Agregó que durante 2026 se podrían sumar 10 mil casas más, lo que permitiría alcanzar hasta el 90% de la meta sexenal en el estado. Romero Oropeza también indicó que 289 mil familias serán beneficiadas con la reestructuración de créditos impagables, además de la liberación gratuita de 17 mil escrituras.

En el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, precisó, se construyen 935 viviendas, de las cuales 277 ya han sido entregadas.

La beneficiaria Karla Gabriela Ríos Rodríguez, en representación de las familias apoyadas por el Infonavit, agradeció a las autoridades y destacó que contar con una vivienda representa mayor estabilidad para su familia.

