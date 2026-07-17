Dafne Zapata murió en campamento militarizado en Tamaulipas; su madre denuncia irregularidades

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En Tamaulipas, Dafne murió en una escuela militarizada. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Ciudad Madero, Tamaulipas, la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años, que asistía a un campamento de verano organizado por la academia militarizada Doventis, causó consternación entre la ciudadanía.

¿Qué se sabe del caso de Dafne Zapata?

La menor acudió al campamento de verano de la institución; sin embargo, cuatro días después del inicio de las actividades, personal de la academia se comunicó con su madre para informarle que había fallecido.

De acuerdo con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante la primera llamada le informaron que la adolescente había presentado vómitos y pérdida del control de esfínteres, por lo que pidió que fuera trasladada de inmediato a un hospital cercano.

Según relató, el personal le respondió que no era necesario llevarla a un nosocomio porque la menor ya se encontraba estable. No obstante, minutos después recibió una segunda llamada en la que le notificaron que Dafne se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales.

Exigen justicia por Dafne en Tamaulipas

A través de su cuenta de Facebook, Alejandra Quintos difundió varios videos en los que exige justicia por la muerte de su hija y convocó a una marcha para este sábado 18 de julio.

“Yo soy su mamá, Alejandra Quintos. Mañana los convoco a exigir justicia por Dafne Quintos, a las 10:00 a.m. en la Procuraduría FANNAM Tampico. Entró viva. Si estudiaste ahí o fuiste víctima, da tu testimonio. Ni un niño más. Los niños no se violentan”, escribió.

Foto: Facebook Alejandra Quintozz

En entrevista con medios locales, la madre de la adolescente informó que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los dictámenes elaborados por las autoridades.

El caso continúa generando indignación y mantiene la atención de la opinión pública en Tamaulipas.

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