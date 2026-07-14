Desmantelan red de corrupción en el Poder Judicial de Tamaulipas; hay funcionarios y abogados vinculados a proceso

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Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Foto: Daisy Herrera

Una red de corrupción que operaba desde el Poder Judicial de Tamaulipas, con la participación de dos actuarios y tres abogados, fue desmantelada. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras, confirmó que las cinco personas fueron vinculadas a proceso.

“Se identificó que presuntamente habrían incurrido en una red que tenía como propósito generar una simulación en notificaciones a las partes para luego llevar un proceso simulado y que esto permitiera que se generara un cambio en la guarda y custodia de un menor. Al tratarse de un hecho tan grave al haber falseado información respecto a la situación jurídica de menores, esto nos llevó a dar vista a la Fiscalía y hoy a la vinculación”, señaló Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Contreras señaló que este caso responde a una queja recurrente registrada en la zona sur del estado, donde existían señalamientos sobre una posible colusión entre funcionarios judiciales y litigantes en casos de custodia y patria potestad de menores.

“Esa era una queja recurrente en el sur de Tamaulipas donde había estos señalamientos de que podía existir esa esa colusión de servidores públicos y bueno pues una vez que se hizo la investigación y que se identificó en el expediente que se trataba de hechos presuntamente simulados es que nosotros actuamos en consecuencia”, señaló Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Contreras afirmó que el objetivo es erradicar cualquier acto de corrupción dentro del Poder Judicial y garantizar que los procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes se desarrollen con total legalidad y transparencia.

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