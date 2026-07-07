CFE dejará sin agua a gran parte de Ciudad Victoria durante nueve horas

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CFE dejará sin agua a Ciudad Victoria. Foto: Daisy Herrera

Miles de habitantes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, enfrentarán este martes una disminución en el suministro de agua potable e incluso la suspensión total del servicio en algunos sectores debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La interrupción del servicio eléctrico está prevista de 9:00 a 18:00 horas y afectará la operación del Acueducto Guadalupe Victoria, principal fuente de abastecimiento de agua de la capital tamaulipeca.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), durante ese periodo permanecerán fuera de operación la Obra de Toma, así como los sistemas de Rebombeo I y Rebombeo II, infraestructura indispensable para conducir el agua hacia la red de distribución.

Como consecuencia, el suministro proveniente del acueducto será suspendido temporalmente, por lo que los usuarios podrían experimentar baja presión o falta total de agua mientras concluyen las maniobras.

Las autoridades explicaron que los trabajos forman parte del programa de mantenimiento preventivo de la CFE, cuyo objetivo es fortalecer la confiabilidad de la red eléctrica y disminuir el riesgo de fallas en el servicio.

¿Qué recomienda la autoridad?

Ante la suspensión programada, las autoridades exhortaron a la población a:

Almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar

Hacer un uso responsable del agua disponible durante el periodo de afectación

Evitar actividades que impliquen un alto consumo de agua hasta que el servicio quede restablecido

La CFE recordó que mantiene disponible la línea 071 para atender reportes y brindar información relacionada con los trabajos de mantenimiento y las afectaciones que pudieran presentarse.

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