Hallan 39 mil litros de diésel y más de 30 toneles durante operativo en Matamoros, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

En Tamaulipas, decomisaron diésel. Foto: @VoceriaSegTamps

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de más de 30 toneles con un presunto derivado del petróleo y un tanque estacionario con aproximadamente 39 mil litros de diésel en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Decomiso en Matamoros, Tamaulipas

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la acción se llevó a cabo mediante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Aeropuerto.

#VoceríaInforma



Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General de la República, con apoyo de la DEFENSA, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y Seguridad Física de PEMEX, fue ejecutada una orden de… pic.twitter.com/uzjIo9f2QA — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 17, 2026

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la intervención, las autoridades localizaron más de 30 toneles que contenían un producto con características de un derivado del petróleo, además de un tanque estacionario con alrededor de 39 mil litros de diésel.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, dependencia que continuará con las investigaciones para determinar el origen del combustible y las posibles responsabilidades derivadas del caso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.