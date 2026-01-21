Fiscalía no tiene reportes de desaparición de tráileres con autos importados en Tamaulipas; sigue investigando

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Luego de que circulara en redes sociales la supuesta desaparición de un convoy de tráileres con vehículos de importación en carreteras tamaulipecas, el fiscal general del estado, Jesús Govea Orozco, dijo que hasta el momento no existe certeza de que los hechos hayan ocurrido, ni confirmación sobre personas o empresas afectadas.

“Estamos localizando a parte de las personas, o a la persona que se señala como un empresario que estaría siendo afectado, uno de los afectados de estos supuestos hechos, pero no lo tenemos corroborado”

Jesús Govea Orozco / fiscal Tamaulipas

De manera paralela, la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que tampoco se han recibido llamadas al número de emergencias relacionadas con este caso.

Pese a ello, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio, a partir del contenido difundido públicamente, para recabar datos y esclarecer la situación.

