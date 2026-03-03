Impulsan identidad y economía en Tamaulipas con distintivos e Indicación Geográfica

GENERANDO AUDIO...

Otorgan Indicación Geográfica a la Cuera Tamaulipeca. Foto: Uno TV

El Gobierno de Tamaulipas entregó diez certificados “Orgullo Tamaulipeco” a emprendedores de distintos municipios y recibió la declaratoria de Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca, en una ceremonia realizada en el Polyforum de la capital del estado.

Durante el evento, la directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, afirmó que Tamaulipas “está en su mejor momento” y reconoció la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Vamos a exportar desde aquí lo que se produzca, porque aquí tenemos talento, tenemos compromiso y tenemos también muchas ganas de demostrar, desde Tamaulipas, que lo hecho en Tamaulipas y lo hecho en México está mejor hecho”, expresó la funcionaria, representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Entregan distintivos “Orgullo Tamaulipeco” y sellos Hecho en México

En el marco de la ceremonia cívica de honores, el gobernador entregó reconocimientos a emprendedores como un incentivo a la disciplina, constancia y calidad de pequeñas y medianas empresas del estado.

Villarreal Anaya señaló que el distintivo “Orgullo Tamaulipeco” se vincula con la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el sello “Hecho en México”, orientado a fortalecer el contenido nacional, aumentar la producción interna y reducir importaciones innecesarias.

IMPI otorga Indicación Geográfica a la Cuera Tamaulipeca

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó al Gobierno estatal la declaratoria de protección de la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca.

Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, directora general adjunta de los Servicios de Apoyo del IMPI, en representación de Santiago Nieto, explicó que esta figura jurídica protege la autenticidad de la prenda, evita imitaciones y garantiza que el valor económico permanezca en el territorio donde se produce.

“La Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca marca un precedente histórico para el estado de Tamaulipas; es la primera protección otorgada bajo esta figura de propiedad industrial a un producto originario de esta entidad”, señaló.

La declaratoria permite que la prenda tradicional solo pueda elaborarse bajo estándares definidos por su comunidad productora, integrada por familias artesanas de municipios como Tula y Ciudad Victoria.

Respaldo al talento local

Por su parte, la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que la política económica del estado coloca a las personas en el centro de las decisiones y busca convertir el crecimiento en prosperidad compartida.

Indicó que cuando un producto porta el sello “Hecho en Tamaulipas” y se integra a la estrategia nacional “Hecho en México”, amplía mercados y se posiciona bajo estándares nacionales e internacionales de calidad y sostenibilidad.

La ceremonia reunió a emprendedores, artesanos y autoridades estatales, quienes destacaron la relevancia de fortalecer la identidad productiva y cultural de Tamaulipas.

