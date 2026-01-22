Tamaulipas recibe premio internacional en FITUR 2026 por festival de jazz

GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas recibe galardón internacional en FITUR 2026. Foto: Especial

Tamaulipas fue reconocido a nivel internacional durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, al recibir el Premio Excelencias Turísticas 2025 por el Festival de Jazz Internacional Tampico Fest, un evento cultural que ha posicionado al estado como un destino turístico con proyección global.

Tamaulipas gana premio en FITUR 2026

El galardón fue otorgado por el Grupo Excelencias, organización especializada en turismo y cultura a nivel internacional. El reconocimiento destaca al Festival de Jazz Internacional Tampico Fest como una iniciativa que impulsa el turismo cultural, fortalece la identidad local y atrae visitantes nacionales y extranjeros.

Durante FITUR 2026, Tamaulipas presenta su oferta turística ante miles de empresas y visitantes de 161 países.

El premio fue recibido por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien acudió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya. Al acto también asistieron autoridades municipales del puerto de Tampico, sede del festival.

Antecedentes del Festival de Jazz Internacional Tampico Fest

El Tampico Fest se realizó del 20 al 24 de octubre, con una programación de conciertos gratuitos en espacios públicos del puerto. El evento reunió a artistas nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los festivales de jazz más importantes del noreste del país.

Tampico ha sido identificado como el “Nuevo Orleans Mexicano”, debido a su arquitectura histórica, su herencia cultural y su relación con la música jazz. Estos elementos han sido claves para que el festival se convierta en un referente turístico y cultural.

De acuerdo con autoridades estatales, el festival busca fomentar el acceso a la cultura, incentivar la llegada de visitantes y generar una derrama económica positiva para el sector turístico local.

