Colectivo Amor localiza en Reynosa presunta chimenea para incinerar a desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

En Tamulipas, reportan predio con restos calcinados. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Reynosa, Tamaulipas, el Colectivo Amor localizó un predio en la brecha “El Becerro”, donde presuntamente se incineraba a personas desaparecidas. En el lugar se localizaron restos humanos calcinados.

¿Qué más localizó el Colectivo Amor?

La publicación se realizó el pasado 25 de enero. En las fotografías compartidas se observó una especie de chimenea, en la que presuntamente se calcinaban restos de personas desaparecidas. El sitio corresponde a un rancho abandonado, donde además de restos humanos se localizó material balístico.

“Segunda búsqueda positiva. Domingo 25 de enero de 2026, en la octava búsqueda y prospección en campo de nuestros familiares desaparecidos. Brecha Becerro. Fragmentos de restos óseos humanos con exposición térmica. Objetos balísticos”.

“Si tienes un familiar desaparecido, es importante que tengas la denuncia interpuesta y los perfiles genéticos completos, para que puedas solicitar confrontas directas con todos los restos localizados. Exige la identificación”, publicó el Colectivo Amor.

El Colectivo Amor, de desaparecidos en Tamaulipas, compartió estos hallazgos para que las personas que buscan a sus seres queridos puedan verificar si los restos corresponden a sus familiares.

Tamaulipas es una de las entidades donde se registra un alto número de personas desaparecidas; por ello, los colectivos realizan búsquedas ante el escaso apoyo de las autoridades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.