Mueren cuatro marinos tras caer al río en Soto La Marina, en Tamaulipas

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Confirman muertes de Marinos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Este martes 18 de agosto fallecieron cuatro marinos tras sufrir un accidente vehicular y caer a un río en el municipio de Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas. El gobernador Américo Villarreal confirmó la noticia y mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Mueren cuatro marinos tras caer a un río en Soto La Marina, Tamaulipas

Medios locales reportan que, durante la madrugada del día de hoy, cuatro elementos de la Secretaría de Marina sufrieron un accidente vial y perdieron la vida tras caer a un río en el poblado de La Pesca, en Soto La Marina.

Aún se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente, aunque los reportes preliminares señalan que los marinos se dirigían de regreso a su base y durante el trayecto cayeron al río, a la altura del sitio conocido como La Draga.

Las autoridades se encuentran en la zona del percance investigando el hecho. Hasta el momento, no han emitido un comunicado oficial.

Gobernador de Tamaulipas manda condolencias a familiares de marinos fallecidos

A través de redes sociales, el gobernador Américo Villarreal emitió un comunicado en el que lamenta la muerte de cuatro marinos en Soto La Marina, y además manda sus condolencias para los familiares y seres queridos de las víctimas.

“Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, escribió Américo Villarreal.

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