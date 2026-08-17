Gobiernos de la transformación mueven las instituciones para garantizar los derechos y el bienestar de las y los mexicanos: Américo Villarreal

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Américo Villarreal, gobernador de Tamulipas. Foto: Especial

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que los gobiernos de la transformación tienen una definición humanista que coloca el bienestar de las personas como objetivo de la acción pública y, por ello, están dispuestos a mover las instituciones para garantizar que la población ejerza a plenitud todos sus derechos.

“Diálogos con Américo”

Al participar en el programa “Diálogos con Américo”, el mandatario hizo un balance de la gira de tres días que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Tamaulipas, en la que recorrió el norte, centro y sur del estado y encabezó acciones en materia de vivienda, infraestructura hidráulica, apoyo a jóvenes y salud.

“Porque somos gobiernos humanistas que vemos por el desarrollo y el bienestar de la persona y movemos las instituciones para que cumplan con ese cometido”, afirmó Villarreal Anaya al explicar el principio que, dijo, articula las políticas impulsadas por los gobiernos de la transformación y que ha ratificado la presidenta de la República.

Durante la emisión transmitida por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Villarreal Anaya subrayó que los gobiernos de la transformación trabajan para que las instituciones del país, creadas y formadas por generaciones de mexicanos, respondan al interés superior de las y los mexicanos.

“Como decimos, las herramientas, la cuestión económica, el desarrollo, pues son las formas en que podemos llegar finalmente a cumplir ese fin y creo que cada vez hay mayor constancia de que gobiernos como los que tuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que secunda con gran fortaleza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo van en esa orientación: estar privilegiando el bienestar de la persona y tener una justicia social, una justicia distributiva cada vez más justa”, puntualizó.

El gobernador profundizó en ese planteamiento al señalar que las instituciones deben estar orientadas al bienestar colectivo y responder al interés superior de la población.

“Como lo expresa la presidenta, todo esto es porque son derechos humanos, nosotros somos humanistas y hay que procurar que la gente goce de sus derechos y que todos estos programas, toda esta infraestructura, toda esta área de oportunidad de crecimiento económico, de empleo, está enfocada a buscar el bienestar de la persona, teniendo mejores personas, tendremos mejores familias, mejores comunidades, un mejor Estado y un mejor país y estamos empeñados en que eso así tiene que ser”, expresó.

Villarreal Anaya subrayó que el acompañamiento del Gobierno de México ha sido determinante para concretar obras de infraestructura que, por su dimensión y requerimientos financieros, difícilmente podrían ser atendidas únicamente con los presupuestos estatal y municipales.

Asimismo, señaló que la coordinación con la Federación ha permitido avanzar en proyectos estratégicos como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, los programas de vivienda y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.

Durante la gira presidencial, dijo el gobernador Villarreal Anaya, quedó de manifiesto el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a proyectos que atienden derechos fundamentales y amplían las oportunidades de bienestar mediante la suma de capacidades y recursos de los Gobiernos federal y estatal.

Al realizar el balance de la gira presidencial, Villarreal Anaya destacó que la presidenta Sheinbaum Pardo permaneció tres días en Tamaulipas y recorrió las tres regiones de la entidad, además de sostener reuniones y revisar proyectos durante los trayectos.

En vivienda, informó que con el apoyo del Gobierno de México la meta estatal pasó de 60 mil a 84 mil viviendas, de las cuales 60 mil corresponden al modelo del Infonavit y 24 mil a Conavi. Agregó que el avance global ronda 70%, considerando vivienda terminada, en construcción o ya contratada con desarrolladores.

Explicó que el programa también atiende créditos impagables, liberación de hipotecas y escrituración, con el propósito de dar certeza patrimonial a las familias. Destacó que las acciones habitacionales alcanzan 29 municipios y generan actividad económica y empleo en la industria de la construcción.

El gobernador de Tamaulipas destacó la supervisión que realizó la jefa del Ejecutivo federal de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, proyecto con una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos, destinado a fortalecer el suministro de agua a Ciudad Victoria durante los próximos 30 años.

El gobernador de Tamaulipas destacó la supervisión que realizó la jefa del Ejecutivo federal de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, proyecto con una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos, destinado a fortalecer el suministro de agua a Ciudad Victoria durante los próximos 30 años.

Jóvenes: formación y futuro

En materia de juventudes, Villarreal Anaya destacó el impulso de la presidenta Sheinbaum a las becas educativas, los apoyos escolares y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, promovidos por los gobiernos de la Cuarta Transformación, así como la necesidad de preparar a las nuevas generaciones frente a los retos tecnológicos actuales.

Señaló que la transformación tecnológica exige nuevas capacidades y destacó la participación de jóvenes tamaulipecos en competencias nacionales e internacionales de ciencia, tecnología y deporte. El objetivo, dijo, es construir una sociedad en la que nadie quede fuera ni atrás y donde las nuevas generaciones encuentren oportunidades de formación, experiencia laboral y desarrollo.

En salud, Villarreal Anaya calificó como un hecho histórico que durante una misma gira presidencial fueran puestas en operación dos grandes unidades: el Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.

Villarreal destacó que los programas del Bienestar alcanzan a cerca de 900 mil tamaulipecas y tamaulipecos y reiteró que vivienda, agua, educación, empleo, infraestructura y salud responden a una misma concepción de gobierno: colocar a la persona en el centro de las decisiones públicas.

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