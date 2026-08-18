Videos: incendio en corralón de Reynosa moviliza a bomberos

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En Reynosa, se presentó un incendio en un corralón. Foto: PC Reynosa

En Reynosa, Tamaulipas, se registró un fuerte incendio en un corralón de vehículos ubicado sobre la carretera a San Fernando. Videos difundidos en redes sociales mostraron la intensidad de las llamas y una enorme columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Videos del incendio en Reynosa

Los primeros reportes señalaron que el fuego habría comenzado en una zona de pastizal cercana y posteriormente se extendió hacia el corralón. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa acudieron al sitio para controlar la emergencia.

A través de sus redes sociales, Bomberos de Reynosa informó que continuaban con las labores de enfriamiento en el corralón ubicado sobre la carretera a San Fernando. Para atender la emergencia también se sumaron elementos de Bomberos de Río Bravo y Matamoros.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la columna de humo, visible desde varios puntos de Reynosa.

Por su parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, informó que equipos de Río Bravo y Matamoros se incorporaron a las labores para controlar el incendio, registrado después de las 17:00 horas.

“Seguimos atentos a las labores que realizan nuestros Bomberos de Reynosa para atender esta emergencia. Mi reconocimiento también a los equipos de Río Bravo y Matamoros que se sumaron y continúan trabajando en el lugar”, señaló el alcalde.

Medios locales indicaron que las labores para calmar las llamas se prolongaron pasadas las 21 horas.

El siniestro ocurrió semanas después de otro incendio registrado en un corralón de Reynosa a finales de julio, aunque en esta ocasión las autoridades reportaron el apoyo de corporaciones de municipios vecinos para atender la emergencia.

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