Vinculan a proceso a Sirenio “N” por violación de niña de 11 años

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Sirenio “N” fue vinculado a proceso. Foto: FGR

Sirenio “N”, señalado como probable responsable de la agresión sexual contra una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada. Permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.

La resolución fue emitida este viernes por un juez de control, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género presentara datos de prueba que relacionan al imputado con los hechos.

#FGJT_Informa La Vinculación a proceso de Sirenio “N” por Violación Equiparada Agravada contra una persona menor de edad en #Matamoros. El imputado permanecerá en prisión preventiva. #Tamaulipas pic.twitter.com/gIGX1ulBUt — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 14, 2026

Violación contra niña de 11 años en Matamoros

De acuerdo con la investigación, la agresión habría ocurrido en un domicilio de la colonia Infonavit Satélite, al surponiente de Matamoros.

Sirenio “N” fue detenido el jueves 13 de agosto, después de que agentes de la Fiscalía cumplimentaran una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Tercera Región Judicial.

El caso salió a la luz después de que la menor recibiera atención médica y se detectara que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses. Posteriormente, el embarazo fue interrumpido y la niña quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Investigación y estudios genéticos

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron estudios genéticos relacionados con el producto de la gestación. Estos elementos fueron considerados dentro de la investigación que llevó a la Fiscalía a solicitar la orden de aprehensión contra Sirenio “N”.

Tras analizar los datos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe.

Además de la prisión preventiva justificada, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía podrá recabar y fortalecer los elementos de prueba.

Sirenio “N” fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Santa Adelaida, en Matamoros, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar?

En caso de que posteriormente sea declarado penalmente responsable, el delito que se le imputa contempla penas de hasta 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que sean acreditadas ante los tribunales.

Por ahora, Sirenio “N” mantiene legalmente la calidad de imputado y se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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