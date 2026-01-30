Mañanera cambia de sede y hora para este viernes 30 de enero: Sheinbaum

| 22:28 | Redacción | Uno TV
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un cambio de horario y de sede para su conferencia Mañanera del Pueblo de este viernes 30 de enero, la cual se llevará en Tijuana, Baja California. El evento comenzará en punto de las 9:30 de la mañana, hora centro, y a las 7:30, hora local.

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional dio a conocer la modificación en el horario de su encuentro con los medios de comunicación.

Cabe señalar que la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum inicia en punto de las 7:30 horas, de lunes a viernes.

Hasta el momento, dentro de la agenda de la presidenta de México no hay otra actividad oficial.

