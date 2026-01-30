México y EE. UU. concilian 90% de los pendientes del T-MEC, confirma Ebrard

GENERANDO AUDIO...

Marcelo Ebrard confirma conciliación del T-MEC. Foto: Cuartoscuro

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá adelante. Así lo aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al informar que ambos países ya conciliaron más del 90% de los temas pendientes planteados en el proceso de revisión del acuerdo comercial.

Durante su participación en el Comité Promotor de Inversiones, el funcionario explicó que concluyó la fase de consultas internas con los sectores económicos y que ahora comenzó una nueva etapa enfocada en identificar coincidencias y posibles ajustes, principalmente en temas laborales, reglas de origen del sector automotriz y otros puntos que serán precisados en las próximas semanas.

“El tratado, esencialmente, va a seguir adelante y ahora lo que tenemos que precisar es qué quiere cada una de las partes”, señaló.

Avance clave en la revisión del T-MEC

Ebrard detalló que Estados Unidos presentó 54 temas, mientras que México planteó 12, con un avance conjunto superior al 90%. Indicó que ya se identificaron puntos de acercamiento y que el siguiente paso será definir el resultado final que se busca en la revisión del tratado.

Añadió que la próxima semana se presentará un resumen de las consultas realizadas con los sectores económicos mexicanos, información que ya fue compartida con las autoridades comerciales estadounidenses.

Reformas y reglas de origen, aún en definición

Sobre las llamadas “reformas estructurales” mencionadas por el gobierno de Donald Trump, el titular de Economía aclaró que se refieren a adiciones al acuerdo, como cambios en reglas de origen, aunque aún no se han detallado las propuestas concretas.

“Quieren adicionar algunas cosas, como reglas de origen, pero todavía no nos dicen cómo”, explicó.

Mesa sobre minerales críticos con participación privada

En paralelo, Ebrard confirmó que México instalará una mesa de trabajo sobre minerales críticos, en coordinación con Estados Unidos y con participación de la iniciativa privada, para definir el listado de minerales estratégicos y los proyectos conjuntos que podrían desarrollarse.

Precisó que se revisará una lista de alrededor de 60 minerales, considerando si México cuenta con capacidades de refinación o procesamiento, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la economía y las cadenas productivas.

Comités de inversión presentarán proyectos en febrero

Finalmente, adelantó que ya operan 32 comités promotores de inversión en el país y que el 4 de febrero, en el Museo Nacional de Antropología, se presentarán ante la presidenta Claudia Sheinbaum los proyectos estratégicos por entidad, su viabilidad y los retos para su ejecución.

Ebrard recordó que el portafolio nacional de inversión supera los 300 mil millones de dólares, y que estos comités buscan ubicar, acompañar y acelerar nuevas inversiones en todo el país.

