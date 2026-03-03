Vecinos reportan presunto artefacto explosivo cerca de un kínder en Reynosa

GENERANDO AUDIO...

La mañana de este 3 de marzo de 2026 se registró una movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Marte R. Gómez, en Reynosa, Tamaulipas, luego de que vecinos reportaran un presunto artefacto explosivo adherido a la barda perimetral de un kínder ubicado sobre la carretera Reynosa-San Fernando.

Tras el llamado ciudadano, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se implementó un operativo en la zona; hasta el momento se desconoce si había menores dentro de la institución al momento del hallazgo.

¿Qué dijeron las autoridades de Tamaulipas?

Horas más tarde, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el objeto fue retirado y revisado por personal especializado, confirmando que no se trataba de un explosivo, sino de una lata de aerosol colocada dentro de un tubo de PVC, lo que no representaba riesgo para la población.

Luego de la inspección y aplicación de los protocolos, la vialidad fue reabierta a la circulación. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales.

