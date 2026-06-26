Vinculan a proceso a exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas durante gobierno de Cabeza de Vaca

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra Yahleel “N”, exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al término de una audiencia realizada en Ciudad Victoria.

La exfuncionaria es investigada por un presunto quebranto patrimonial de 985 millones de pesos relacionado con la asignación de contratos durante su gestión. No obstante, la medida cautelar no podrá ejecutarse por el momento debido a que cuenta con una suspensión provisional otorgada dentro de un juicio de amparo.

La audiencia para continuar con el proceso fue programada para el próximo 1 de julio, cuando se definirá la situación jurídica de la exservidora pública.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones apuntan a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos, lo que habría generado un daño significativo a las finanzas públicas del estado. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que continúa recabando pruebas y testimonios para robustecer el caso.

Este proceso forma parte de una serie de indagatorias que buscan esclarecer el manejo de recursos durante la pasada administración estatal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.