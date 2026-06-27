Esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, lo acusa de violencia intrafamiliar y lo exhibe en video

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Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Foto: Cuartosuro.

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, lo acusó de violencia intrafamiliar mediante un video publicado en YouTube.

De acuerdo con lo señalado por María Felicia Jiménez, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo. Esta misma fecha se registra en la grabación difundida por la pareja del todavía funcionario. En la publicación, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ex director de @Pemex, el académico Víctor Rodríguez Padilla, es acusado de violencia intrafamiliar.



Su esposa, Maria Felicia Jiménez, subió ayer a Youtube un video explícito de una agresión en su contra, ocurrida el pasado 15 de marzo.

Pide ayuda a la presidenta. pic.twitter.com/lmieSjwmhu — Audelino Macario (@audelinomacario) June 26, 2026

Acusan a Víctor Rodríguez Padilla de violencia intrafamiliar

María Felicia Jiménez aseguró que decidió hacer pública la denuncia y pidió apoyo al gobierno federal: “Este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda (…) ayuda, presidenta”.

Actualmente, Víctor Rodríguez Padilla dirige el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras dejar la titularidad de Pemex en mayo pasado.

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