Esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, lo acusa de violencia intrafamiliar y lo exhibe en video

| 19:35 | Iván Grifaldo | Uno TV
Víctor Rodríguez Padilla: director general de Pemex
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Foto: Cuartosuro.

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, lo acusó de violencia intrafamiliar mediante un video publicado en YouTube.

De acuerdo con lo señalado por María Felicia Jiménez, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo. Esta misma fecha se registra en la grabación difundida por la pareja del todavía funcionario. En la publicación, pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acusan a Víctor Rodríguez Padilla de violencia intrafamiliar

María Felicia Jiménez aseguró que decidió hacer pública la denuncia y pidió apoyo al gobierno federal: “Este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda (…) ayuda, presidenta”.

Actualmente, Víctor Rodríguez Padilla dirige el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras dejar la titularidad de Pemex en mayo pasado.

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