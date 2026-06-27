México vive dos realidades durante el Mundial: la fiesta y el temor por la violencia

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El contraste mundialista: dos realidades de México. Foto: AFP/Cuartoscuro

El Mundial ha llenado de ambiente festivo a México desde el arranque del torneo el pasado 11 de junio, especialmente en las sedes de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, lejos de esos escenarios, miles de personas viven la competencia bajo una realidad completamente distinta, marcada por la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con un reporte de Associated Press (AP), mientras en las ciudades sede predominan las celebraciones y las concentraciones de aficionados, en diversas regiones del país los habitantes prefieren seguir los partidos desde sus casas o en espacios cerrados por temor a los hechos violentos que continúan registrándose.

En Michoacán, el futbol queda en segundo plano

En Michoacán, uno de los estados con mayor presencia de grupos criminales, productores y habitantes reconocen que el Mundial ha quedado relegado ante la inseguridad, informa AP.

Un productor de limón, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, relató que durante uno de los encuentros del torneo grupos criminales lanzaron explosivos con drones contra un rancho cercano, situación que impidió cualquier ambiente de celebración.

Según la agencia, el habitante aseguró que años atrás era común reunirse con familiares y amigos para ver los partidos, convivir y realizar apuestas, pero actualmente esas reuniones prácticamente han desaparecido debido al temor que existe entre la población.

Culiacán intenta recuperar la normalidad en medio de la violencia

En Culiacán, Sinaloa, donde las disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa mantienen un ambiente de violencia desde hace casi dos años, algunos comerciantes esperaban que el Mundial representara un respiro para la economía.

José Miguel Taniyama, propietario de un restaurante, explicó a la AP que confiaba en que la afluencia de clientes aumentara durante los partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo, el resultado fue menor al esperado.

Aunque hubo algunas reservaciones, el establecimiento no alcanzó la ocupación registrada en otros eventos deportivos. Además, señaló que al terminar cada encuentro la mayoría de los clientes abandona rápidamente el lugar para regresar a sus hogares antes de que anochezca.

Según cifras oficiales citadas por AP, el conflicto ha provocado el cierre de numerosos negocios y la pérdida de casi 60 mil empleos en Sinaloa.

En otras regiones también predomina el temor

El contraste también se observa en municipios como Poza Rica, Veracruz, donde tras el partido entre México y Corea del Norte las calles permanecieron prácticamente vacías.

En Tamaulipas, entidades donde operan distintas organizaciones criminales, algunos habitantes consideran que la violencia se ha vuelto parte de su vida cotidiana. Una residente de Miguel Alemán, en la frontera con Texas, comentó que actualmente la situación parece “mejor” porque los enfrentamientos ya no duran varias horas, aunque el miedo continúa presente entre la población.

El contraste entre lo que dice el gobierno y la respuesta del pueblo

Mientras habitantes de distintas regiones describen un panorama marcado por la inseguridad, el Gobierno federal sostiene que el país registra avances en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en diversas ocasiones que la población vive el Mundial con entusiasmo y aseguró que México está proyectando al mundo una imagen de alegría, felicidad y hospitalidad como sede del torneo.

Además, autoridades estadounidenses han reconocido la coordinación entre ambos países para garantizar la seguridad del evento, para el cual México desplegó más de 100 mil elementos de distintas corporaciones.

Disminuyen los homicidios, pero persisten desapariciones y violencia

La administración federal informó recientemente que el promedio diario de homicidios descendió a 50.4 casos entre enero y mayo, la cifra más baja para ese periodo en una década, mientras que durante junio el promedio bajó a 39 homicidios diarios.

No obstante, especialistas consultados por AP advierten que, aunque los homicidios muestran una tendencia a la baja, las desapariciones y diversos episodios de violencia continúan afectando a varias regiones del país.

Para muchos habitantes, el Mundial representa únicamente un breve momento de distracción antes de regresar a una realidad donde la inseguridad sigue siendo parte de la vida diaria.

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