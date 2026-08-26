Cae la “Reina del Sur” en Huamantla, Tlaxcala  

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Detienen a la “Reina del Sur” durante cateo en Huamantla. Foto: Uno TV

Un amplio operativo de fuerzas federales y estatales en el barrio de San Lucas, en Huamantla, dejó como saldo tres personas detenidas, entre ellas María Guadalupe N., identificada por las autoridades como un objetivo prioritario y conocida con el alias de la “Reina del Sur”.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle 21 de Marzo, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, cumplimentaron una orden judicial relacionada con una investigación por presunto narcomenudeo.

¿Qué encontraron durante el cateo en Huamantla?

De acuerdo con información preliminar, además de María Guadalupe N., otras dos personas fueron detenidas. En el domicilio también se encontraban dos menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades para garantizar su integridad.

Durante la revisión del inmueble fueron localizadas presuntas dosis de droga y armas de fuego, indicios que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones.

También fueron encontrados diversos animales, entre ellos gallos y perros, además de una capilla dedicada a la Santa Muerte.

Operativo en Huamantla duró más de ocho horas

El despliegue se prolongó durante más de ocho horas el 25 de agosto. Las diligencias concluyeron alrededor de las 21:00 horas, una vez que personal ministerial y pericial terminó con la inspección y el aseguramiento de los indicios.

¿Quién es la “Reina del Sur”?

De manera extraoficial, María Guadalupe N. estaría relacionada con el “Jarocho”, sujeto detenido el pasado 30 de julio también en Huamantla y señalado por presuntos vínculos con un grupo delictivo con presencia nacional.

Esta posible relación deberá ser confirmada por las autoridades conforme avancen las investigaciones.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad federal y será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar su situación jurídica y dar a conocer los resultados oficiales del cateo.

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