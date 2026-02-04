Juez de Totolac es hallado ebrio y tirado en la calle en pleno horario laboral

GENERANDO AUDIO...

Juez municipal fue sorprendido en estado de ebriedad y tirado. Foto: Getty Images.

En Totolac, Tlaxcala, el juez municipal Raúl Fernando Sandoval Ortiz fue sorprendido en estado de ebriedad y tirado en la vía pública, durante su horario laboral, según reportaron vecinos de la comunidad de Tepeticpac.

Testigos señalaron que Sandoval Ortiz se encontraba tendido sobre la calle Nezahualcóyotl y habría perdido el sentido debido al exceso de alcohol.

Conducta de juez municipal genera indignación en Totolac

Vecinos de Totolac destacaron que no es la primera vez que el juez municipal se ve involucrado en situaciones similares. La ciudadanía exige la destitución del juez Sandoval Ortiz, argumentando que su conducta afecta la confianza en las autoridades locales. El hecho se difundió ampliamente en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes del juez municipal en estado de ebriedad.

Ayuntamiento de Totolac abre investigación por incidente del juez

El Ayuntamiento de Totolac emitió un comunicado señalando que las publicaciones en redes sociales sobre el juez municipal Totolac carecen de fecha y lugar preciso. Sin embargo, informó que se abrirá una investigación oficial y solicitó a la ciudadanía aportar evidencias sobre el incidente del juez municipal.

Vecinos de Tepeticpac exigen acciones inmediatas contra juez municipal Totolac

Habitantes de Tepeticpac y otras comunidades del municipio de Totolac reiteraron su petición de que se tomen medidas concretas contra Sandoval Ortiz. El caso del juez municipal Totolac sigue siendo tema de debate público, mientras el Ayuntamiento de Totolac continúa con la investigación para determinar las acciones legales y administrativas correspondientes.

