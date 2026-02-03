Suben los contagios: Tlaxcala reporta 10 casos de sarampión

GENERANDO AUDIO...

Reportan 10 casos de sarampión en Tlaxcala; piden reforzar vacunación. Foto: Getty

La Secretaría de Salud de Tlaxcala, informó el registro de un acumulado de 10 casos positivos de sarampión, así como un fallecimiento relacionado con esta enfermedad al corte del 2 de febrero de 2026.

Casos de sarampión en Tlaxcala por fecha y municipio

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que los casos de sarampión se confirmaron de la siguiente manera:

14 de enero

Un varón de 31 años en la comunidad de Matlalohcan, municipio de Tetla de la Solidaridad.

17 de enero

Una niña de 6 años en la comunidad de Matlalohcan, municipio de Tetla de la Solidaridad.

22 de enero

Una bebé de seis meses, en Huamantla, se reclasificó como Evento Supuestamente Atribuible a Vacunación o Inmunización (ESAVI).

24 de enero

Dos casos de sarampión en Tlaxcala en San Pablo del Monte, correspondientes a una mujer y un hombre de 23 años.

26 de enero

Un masculino de 34 años en Tenancingo.

28 de enero

Dos en San Pablo del Monte , una bebé de 11 meses y un hombre de 40 años.

, una bebé de 11 meses y un hombre de 40 años. Uno en el municipio de Tlaxcala, un masculino de 28 años.

31 de enero

Un varón de 33 años, originario del municipio de Tlaxcala.

Vacunación contra el sarampión y medidas preventivas

El 29 de enero se confirmó el caso de un menor de 13 meses, originario del estado de Puebla, quien fue atendido en el Hospital de San Pablo del Monte y posteriormente trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde falleció por complicaciones asociadas al sarampión, al no contar con su esquema completo de vacunación.

Zamudio Meneses exhortó a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a macrocentros de vacunación o Centros de Salud para completar esquemas.

