Atacan a balazos a presidente auxiliar de San Mateo Ayecac, Tlaxcala

Presidente auxiliar de San Mateo Ayecac es atacado a balazos. Foto: Genaro Zepeda

Sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a Eduardo Castañeda Cerón, presidente auxiliar de la comunidad de San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

Ataque armado en Tlaxcala deja herido a presidente auxiliar

Eduardo Castañeda fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en dos ocasiones. En el sitio de la agresión se aseguraron cinco casquillos percutidos. La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, Puebla.

Investigación en curso por ataque a presidente auxiliar en Tlaxcala

La investigación busca reconstruir la trayectoria del ataque y recopilar evidencias que permitan la captura de los presuntos responsables. Mientras tanto, la presencia policial se mantiene en la comunidad de San Mateo Ayecac y en el hospital donde se encuentra Eduardo Castañeda.

Aumento de violencia en Tlaxcala preocupa a la población

La población ha manifestado preocupación ante el aumento de la inseguridad, y las autoridades locales han reforzado la vigilancia en zonas de alto riesgo.

