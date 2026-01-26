Terror en Hueyotlipan: graban balacera durante carrera de caballos; hay 2 muertos

GENERANDO AUDIO...

Balacera en carrera de caballos en Hueyotlipan deja dos muertos Foto: Gettyimages

La tarde del domingo una balacera en una carrera de caballos en Hueyotlipan dejó como saldo dos hombres muertos y una mujer lesionada, las víctimas se encontraban como espectadores en un evento ecuestre realizado a causa de la feria municipal.

Balacera durante carrera de caballos en Hueyotlipan

El incidente se registró mientras se desarrollaba la carrera de caballos, generando pánico entre los asistentes. La discusión escaló hasta el uso de armas de fuego, y de manera extraoficial se indicó que los presuntos agresores se encontraban en estado de ebriedad al momento de los hechos.

Víctimas y persona lesionada por arma de fuego

Las víctimas mortales fueron identificadas como Pablo N., de 22 años, y Andrés N., de 31, quienes eran hermanos. Ambos perdieron la vida por impactos de arma de fuego en el lugar del evento. En el mismo hecho resultó lesionada Concepción N., de 41 años, esposa de Andrés, quien presentó heridas producidas por impactos de arma de fuego.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio arribaron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento de los dos hombres y brindaron atención a la mujer lesionada.

Fiscalía investiga doble homicidio en Hueyotlipan

La Fiscalía General de Justicia del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación por doble homicidio doloso, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por la balacera en Hueyotlipan.

