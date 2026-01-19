Luto en Panotla: encuentran sin vida a joven estudiante de la normal “Benito Juárez”

GENERANDO AUDIO...

Escuela Normal Rural “Benito Juárez”. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este lunes al interior de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez”, ubicada en el municipio de Panotla, Tlaxcala, fue localizada una alumna sin vida, hecho que generó consternación entre la comunidad estudiantil y hermetismo entre autoridades.

Alrededor de las 08:30 horas personal docente y directivos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al plantel arribaron paramédicos de Protección Civil de Panotla, quienes confirmaron que la normalista ya no contaba con signos vitales.

La estudiante de 23 años identificada como Daimy Mishell N., quien era originaria del estado de Veracruz, fue localizada suspendida en un punto fijo en la zona de canchas.

La joven cursaba el último semestre de la licenciatura en educación y dejó su domicilio para formarse en la Normal Rural Tlaxcalteca desde hace cinco años.

Elementos de la policía municipal de Panotla acordonaron el lugar del hallazgo para preservar los indicios que analizarán autoridades ministeriales.

Al interior de la institución acudió el Agente del Ministerio Público, así como peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias de levantamiento del cuerpo para su traslado al INCIFO de la capital Tlaxcalteca, donde realizaran estudios post mortem para esclarecer los hechos.

Cabe señalar que la Normal Rural “Benito Juárez” es considerada una de las instituciones más importantes de la zona centro del país en la formación de docentes, y a lo largo de los años se ha convertido en un referente regional, no solo por su trayectoria académica, sino también por ser protagonista de diversas movilizaciones estudiantiles para exigir mejoras en infraestructura, recursos y condiciones dentro del plantel.

Al interior de la institución hay hermetismo y tensa calma, autoridades escolares han evitado emitir información adicional sobre lo ocurrido, limitándose a permitir únicamente el ingreso de las instancias correspondientes.

La familia será notificada en próximas horas y se espera que lleguen procedentes de Veracruz a la Fiscalía General de Justicia con sede en la capital tlaxcalteca.

