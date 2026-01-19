Detienen a exrector y exfuncionarios de la UPAV por desvío de 800 mdp

GENERANDO AUDIO...

Detienen a exfuncionarios de la UPAV por presunto desvío de recursos. Foto: FGE

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) enfrenta un proceso judicial tras la detención de tres exfuncionarios de la Universidad, entre ellos su exrector, por un presunto desvío de recursos de alrededor de 800 millones de pesos (mdp).

Detención a los exfuncionarios por desvío de recursos

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Sergio “N”, exrector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV); Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros y exdirectora de Educación Superior. Los tres exfuncionarios fueron trasladados al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Denuncias de docentes y estudiantes en la UPAV

Las investigaciones tuvieron como antecedente una serie de reclamos públicos por parte de docentes y estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). Durante varios meses, se reportaron retrasos en el pago de salarios, despidos, irregularidades administrativas y falta de claridad en el manejo de recursos.

Estas inconformidades derivaron en protestas y señalamientos directos contra la administración encabezada por Sergio “N”, quien asumió la rectoría a inicios de 2025.

Antecedentes de irregularidades en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz fue creada en 2011 durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Desde su origen, la institución ha sido señalada por presuntas irregularidades, entre ellas están:

Expedición de títulos sin validez oficial

Falta de pago a docentes

Deficiencias administrativas

Presunto desvío de recursos públicos

